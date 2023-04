Frituristen starten petitie tegen mogelijke komst McDonald’s in Ingelmunster

Komt er een nieuwe McDonald’s-vestiging op de hoek van de Ringbaan en de Oostrozebekestraat? Als het van de de frituristen ’t Mennefrietje, De Marktfrituur, FrietXpress en Frituur Sint-Joris afhangt liever niet. Ze hopen dat het gemeentebestuur hun standpunt begrijpt en dat er geen vergunning wordt afgeleverd zoals in Izegem en Wevelgem. Ze hebben daarvoor ook een petitie opgestart.

De frituristen Sigurd Bruneel en Josephine Dutilleul (De Marktfrituur), Nico Dewaele en Tommie Mylle (FrietExpress), Mieke Declerck en Kristof De Frène (Mennefrietje), Corine Nys en Isabelle Nys (Sint-Joris) bundelen hun krachten om een halt toe te roepen tegen de plannen van McDonald’s in Ingelmunster. Momenteel loopt er immers een openbaar onderzoek over de aanvraag tot een omgevingsvergunning voor een vestiging van McDonald’s op de vroegere site van de paardenmanege op de hoek van De Ring en de Oostrozebekestraat.

“Het is een utopie om te denken dat een McDonald’s geen weerslag zou hebben op de lokale frituren, pizzeria’s, pitazaken en andere handelaars die maaltijden verkopen in onze gemeente en regio. Als kleinhandelaars van Ingelmunster dragen wij bij tot de lokale economie. Wij betalen hier belastingen en dreigen onze zaak te moeten sluiten omdat een Amerikaanse multinational zijn aandeelhouders wil spekken. Als frituristen steunen we ook lokale initiatieven, zoals de voetbalclub, jeugdbewegingen, vinkenzettingen, enz. Sponsoring die McDonald’s niet zal doen, maar waarvoor wij wel omzet nodig hebben”, zeggen de frituristen.

“De opmars van McDonald’s in Vlaanderen zal een invloed hebben op de hele keten en dus niet alleen op ons. We vinden het vreemd dat zoiets in Vlaanderen kan gebeuren, terwijl de Amerikaanse markt met het ‘Build Back Better’-plan van president Biden ervoor zal zorgen dat Belgische bedrijven moeilijker kunnen verkopen. In Vlaanderen laat men echter een Amerikaanse fastfoodgigant ons lokaal economisch weefsel beschadigen om de in België gemaakte winsten naar de Amerikaanse aandeelhouders te kunnen sturen.”

Verkeersdruk

Volgens de ingediende studie rekent McDonald’s op gemiddeld méér dan 5.000 verkopen per week in onze gemeente. “Iedere verkoop komt overeen met één auto die de zaak aandoet. Zo’n 5.000 wagens per week, dat zijn minstens 10.000 extra voertuigbewegingen per week aan de rotonde van de N50 met de Oostrozebekestraat, die enkel en alleen het McDonald’s filiaal aantrekt. Zo’n vestiging betekent voor sommige plaatselijke kleinhandelaars de doodsteek. Maar naast de broodroof zijn er nog tal van andere negatieve gevolgen van het project.”

“De verkeersdruk in de Oostrozebekestraat zal toenemen, met minstens 10.000 voertuigbewegingen per week. Die straat is tussen de rotonde en de kern al niet de veiligste voor de zwakke weggebruikers. Dat kan resulteren in extra ernstige ongevallen. De aansluiting van deze McDonald’s zou op een 20-tal meter van de rotonde zitten. Volgens de studie van McDonald’s wordt méér dan 30 procent van de verkoop gerealiseerd tussen 17 en 19 uur”, zeggen de frituristen. “Voor talrijke dorpsgenoten is dat ook het drukste tijdslot: de kinderen ophalen of ergens afzetten, van het werk afkomen, boodschappen doen, enz. Al deze verplaatsingen zullen onder een bijkomende verkeersdruk moeten gebeuren.”

Verzet

“We hopen echt dat de gemeente goed nadenkt over de inplanting van de fastfoodgigant, die zich quasi in het zicht van het sportstadion zal bevinden. Zit de wind mee, dan kunnen de sporters zelfs genieten van de bakgeur van de McDonald’s. Dit lijkt ons niet bevorderlijk voor de motivatie van de verschillende vrijwilligers op het sportterrein”, stippen de frituristen aan. “De ‘10 Grote Werken’ is de leidraad voor alle geplande doelstellingen in de legislatuur 2019-2025 van de gemeente Ingelmunster. Wanneer we de omgevingsaanvraag toetsen aan deze doelstellingen kunnen wij enkel concluderen dat die niet te rijmen vallen met elkaar. We roepen dan ook iedere dorpsgenoot op om actief verzet aan te tekenen tegen deze vestiging en ons hierin te steunen. Dit kan via onze petitie bij de frituristen.”