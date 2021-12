Frituriste uit Diksmuide pakt uit met smakelijke kerststal: “Kindje Jezus met kaasbalhoofd op een bedje van jagersworst”

Anja Gysel (50) van frituur De Frietbank in Woumen bij Diksmuide heeft een leuke eyecatcher in haar zaak. “Toen onze buren me uitdaagden een originele kerststal te maken, vlogen de viandellen in het vet”, lacht Anja die zelfs kerstlichtjes in haar vettig stalletje hing.

Buren Nico Tonné (42) en Nadjenka Vertongen (38) zijn trouwe klanten bij De Frietbank. Er gaat geen week voorbij of ze smullen van de lekkernijen die Anja in haar frituur klaarmaakt. “Het was Nico die met het idee van de kerststal afkwam. Ik ging de uitdaging aan op één voorwaarde: ik bakte het vlees en Nico zou de stal knutselen”, doet Anja het relaas.

Recept

Het resultaat van die smakelijke samenwerking is momenteel te zien in De Frietbank. Voor de liefhebbers die het thuis willen namaken, geeft Anja graag ‘het recept’. “Met vijftien gebakken viandellen maakten we de constructie voor de stal. De jagersworst dient als kribbe en kindje Jezus is gevormd met een kaasballetje en een Chicken Tender. De frietjes beelden het stro uit.”

Buurvrouw Nadjenka ging met die ingrediënten aan de slag. “Doordat Anja het vlees heeft gebakken was het krokanter en dus steviger maar toch was het puzzelen om het dak er mooi op te krijgen. Met satéstokjes hebben we alles aan elkaar vastgemaakt.”

Niet om op te eten

Hoe lang de kerststal er zal blijven staan, zal van de houdbaarheidsdatum afhangen. “Voorlopig staat er nog geen haar op”, schatert Anja die de stal in de frigo stopt als ze haar frituur dichtdoet ’s avonds. “Wie weet kunnen Nico en Nadjenka er straks nog de Driekoningen bij zetten.” Het stalletje dient enkel om naar te kijken, niet om op te eten.

