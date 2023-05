Friturist Dieter (41) ontwerpt en maakt eigen digitale toonbank: “Mooi beeld van ons hele gamma”

Frituur Maison in Gits gaat digitaal met een gloednieuwe toonbank die ontworpen en gemaakt werd door uitbater Dieter Hoornaert (41). Je kan er het hele aanbod van de frituur op zien. Samen met zijn vrouw Katrien Lepoutre (39) opende hij op 3 mei 2021 frituur Maison naast café ’t Geniep.

“We zochten eigenlijk een oplossing voor de toonbank die er soms leeg bij lag. Wanneer het druk is, konden we vroeger niet tijdig alles aanvullen. Klanten krijgen dan geen volledig beeld van wat er beschikbaar is en dat vonden we jammer. Met de nieuwe toonbank ligt ons volledig gamma uitgestald, voorheen was dit maar 60%”, vertelt Katrien.

“Een ander groot voordeel is dat de etenswaren nu continu bewaard worden in het donker en onder een constante temperatuur. Die kwaliteitsverhoging is bovendien ook duurzaam, want we verbruiken een derde minder energie. Ook de hygiëne wordt hierbij geoptimaliseerd. Wij zien alleen maar voordelen en hoewel we schrik hadden voor de reacties zijn de klanten positief”, gaat Dieter verder.

Trots

Dieter werkte 13 jaar bij Barco en hielp onder andere software ontwikkelen voor de ticketservice in bioscopen. Het reizen werd hem te veel en dus besloot hij zich aan een carrièreswitch te wagen.

“Een andere passie is houtbewerking. Ik heb grotendeels alles zelf gedaan in de frituur en heb dus ook de toonbank ontworpen en gemaakt. Er zijn drie frituren in België die met een gelijkaardig systeem werken, dus we zijn best wel trots”, besluiten Katrien en Dieter. (EVG)