Frites Unique opent tweede zaak in Kortrijk centrum, Lionel (3) is eerste klant

Sinds vandaag, een week vroeger dan verwacht, is de tweede vestiging van Frites Unique in de Magdalenastraat 2 in Kortrijk geopend. Hannes Catanzaro (28) en Casey Neyrinck (24) mikken vooral op studenten, Hangar K en omliggende kmo’s, maar vandaag waren mamie Marie Neirynck (55) met kleinzoon Lionel Dekimpe (3) de eerste klanten.

Frites Unique is sinds deze middag open. Naast het uitgebreid aanbod valt ook het terras in de smaak. “De buren reageren heel positief op ons nieuw terras, goed voor 24 plaatsen. Samen met de plantjes en de zonneluifel vrolijkt het de volledige hoek op. We hopen met de opwaardering van de Zandstraat en het kruispunt Appel in een toffe boulevard terecht te komen tussen stadscentrum en Nelson Mandelaplein, met meer beleving”, zegt Hannes.

“Onze klanten bestellen zelf via het scherm en krijgen een buzzer mee” – eigenaar Hannes

De nieuwe frituur wordt uitgebaat door een driekoppig team: Rune Staelens, Ashley Maddelein en Yanis Lemahieu. Niet alleen het interieur is in de stijl van de gelijknamige frituur in Rollegem, ook het doordacht systeem om snelheid te garanderen werd hier geïmplementeerd. “Onze toog, die we zelf hebben uitgetekend, is een kopie van onze andere frituur. We werken zo efficiënt mogelijk om iedereen zo snel mogelijk te bedienen”, vertelt Hannes.

Uniek zijn wel de twee bestelzuilen. “Onze klanten bestellen zelf via het scherm en krijgen een buzzer mee naar hun tafel of kunnen bij de afhaalzone even wachten. De voordelen van deze kiosken zijn het duidelijk overzicht van ons aanbod, een vlottere werking en het bannen van cash. Een bewuste keuze sinds de inbraken. Als dat goed lukt, zullen we dit systeem ook introduceren in Rollegem.”

Lionel is eerste klant

Onder de favorieten van het frituuraanbod vallen de dirty fries zoals Julientje of Romboutje, maar ook hun zelfbereide, verse gerechten waaronder scampi diabolique. Onze eerste klant Lionel kiest echter voor zijn vaste bestelling: kipfingers en een kinderbakje met ketchup. “Mijn lievelingsgerecht is eigenlijk spaghetti, maar frietjes smaken altijd. Een leuke verrassing van mamie.”

“Ik bestel wel liever aan de kassa, maar alle begrip voor hun keuze” – mamie Marie

Marie Neirynck woont in Marke. Ze haalde haar kleinzoon op toen ze hier passeerde. “Ik zag toevallig dat het open was. Ik proefde al eens de frietjes in hun vestiging in Rollegem en vond ze toen heel lekker, dus leek het me leuk hier met Lionel te eten.” Zij bestelde een kleintje met tartaar. Een kleine friet kost 3 euro, een middel 3,5 en grote portie 4 euro. Naast de klassieke snacks staan er ook glutenvrije snacks (apart gebakken) op de kaart en een tiental vegetarische. “Ik bestel wel liever aan de kassa. Ik hou van persoonlijk contact en dat valt op veel plaatsen jammer genoeg weg, maar alle begrip voor hun keuze. Het werkt efficiënter, zeker op drukke momenten als ook de studentenbestellingen binnenkomen”, zegt Marie.

Frites Unique is van maandag tot vrijdag open, zowel over de middag als ’s avonds, en op zondagavond. De frituur is zaterdag en zondagmiddag gesloten zijn. Uitzonderlijk is Frites Unique zaterdagavond 2 augustus open in functie van het concert van ‘t Hof van Commerce op het Nelson Mandelaplein.