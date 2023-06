Frites Unique breidt uit: Hannes en Casey openen tweede vestiging in Kortrijkse studentenbuurt

Eind augustus, voor de start van het nieuwe academiejaar, opent Frites Unique een tweede vestiging in het gewezen pand van Frietlounge Appel in de Magdalenastraat 2, in de Kortrijkse studentenbuurt.

Na enkele jaren leegstand wordt de zaak dankzij Hannes Catanzaro (28) en Casey Neyrinck (24) opnieuw een frituur, uitgebaat door verantwoordelijken en vaste krachten Yanis Lemahieu (20) en Rune Staelens (23). “We behouden de indeling, maar frissen op naar dezelfde stijl van onze frituur in Rollegem. Landelijk, huiselijk, maar toch met moderne toets”, aldus Casey.

Studenten en kmo’s

Frites Unique trekt in Rollegem vooral families aan, met de nieuwe locatie in Kortrijk mikken Hannes en Casey vooral op studenten, de ondernemers van Hangar K en omliggende kmo’s.

“We proberen een frituur te zijn met een groter aanbod om zo een ruimer publiek aan te spreken. Naast frietjes en snacks waaronder zelfgemaakte garnaal- en kaaskroketten, serveren we ook verschillende salades en een deel van onze zelfbereide, verse gerechten zoals balletjes in tomatensaus, stoofvlees of vol-au-vent. In het stadscentrum moet het iets sneller gaan dus hier zullen we bijvoorbeeld geen steaks bakken. Daarvoor kunnen mensen terecht in Rollegem”, vertelt Hannes.

Speciale mengeling vet

Frites Unique bakt in een Perfecta – “de Rolls-Royce van de frituren” – en gebruikt een unieke, speciale mengeling vet waardoor mensen geen opgeblazen gevoel hebben. “Dat is een deel van ons succes. De Perfecta bakt automatisch voor volgens timer. De frietjes moeten niet meer handmatig opgeschept worden en het afbakken gebeurt in hogerendementsketels.”

Bij Frites Unique is er geen service aan tafel. “Dat doen we bewust zodat ons personeel kan focussen op het frituurgedeelte. Zo kunnen we kwalitatieve gerechten aanbieden aan een betaalbare prijs.” Mensen zullen kunnen bestellen aan een scherm vergelijkbaar met McDonald’s en krijgen een pieper mee naar tafel. Er zijn een twintigtal plaatsen binnen.

Herinrichting stationsomgeving

Na de herinrichting van de stationsomgeving plaatsen we eveneens ons terras buiten met luifel, goed voor een dertigtal plaatsen. Daarnaast kan ook steeds online besteld worden om vervolgens af te halen of te laten leveren.”

De Zandstraat en het kruispunt Appel worden een autoluw plein met een ondergrondse tunnel. De omgeving krijgt in 2024 verschillende groenzones met ruimte voor terrassen voor horeca en zitbanken.

Mooie aanvulling

“We hopen met de opwaardering in een toffe boulevard terecht te komen tussen stadscentrum en Nelson Mandelaplein. Zeker met evenementen zoals de foor, Students Welcome en de Nacht van de Jeugdbeweging merken we dat deze buurt heropleeft. We zijn geen concurrentie van de omliggende horecazaken, maar een mooie aanvulling waardoor we elkaar zullen versterken.”

Frites Unique zal van maandag tot vrijdag open zijn over de middag en ‘s avonds en op zondagavond. De frituur zal zaterdag en zondagmiddag gesloten zijn. Frites Unique plant enkele leuke acties voor de studenten. Meer informatie volgt later.