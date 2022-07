Friethuis De Mammoet in een nieuw kleedje én met Lynn en Kevin als nieuwe patrons

Vrijdag 15 juli gaat Friethuis De Mammoet open in de Brugsesteenweg 449. Quasi compleet in het nieuw én met nieuwe uitbaters: Lynn Caulier (32) en Kevin Nuytten (31) die al ervaring zat hebben in het wereldje.

Lynn Caulier en Kevin Nuytten wonen in de Spanjestraat, twee boxerhonden maken hun gezinnetje compleet. Kevin werkt in de technische dienst van Unilin en zal dat ook fulltime blijven doen. Lynn is ondertussen bezig aan haar laatste weken bij het OCMW van Ledegem. Al acht jaar runt het koppel Ter Platse, waarbij ze met diverse foodtrucks ter plaatse gaan om feestjes van eten en drank te voorzien. “Dat zullen we ook blijven doen”, verzekert Lynn. “Maar op een iets lager pitje. We hebben vier wagens waar we respectievelijk frietjes, hamburgers, pasta en drank in verkopen. We blijven nog feestjes aanvaarden, maar moeten natuurlijk ook rekening houden met de openingsuren van de frituur.”

Het koppel was al een tijdje op zoek naar een eigen frituur. “Eerlijk gezegd waren we hier zelf nog nooit langs geweest, maar toen we hier voor het eerst over de vloer kwamen, zagen we de mogelijkheden.”

Handige handen van schoonpa Franky

Kristof Soenen heeft 20 jaar zijn schouders gezet onder Frituur Den Mammoet en heeft nu de sleutels doorgegeven aan zijn jongere opvolgers. “Er zijn wel wat zaken die veranderden. De naam is licht aangepast, ik vond die ‘Den’ in de naam wat ouderwets. We zijn dus overstapt naar Friethuis De Mammoet. De naam verwijst meteen ook naar de ligging op het Mammoetcenter.”

Ook het friethuisje zelf werd aangepakt met dank aan de handige handen van schoonpa Franky Nuytten. “Aan de buitenkant is er overal nieuwe eik aangebracht, het kreeg ook een andere kleur. Ook binnenin is alles vernieuwd, op de vloer en tafels en stoelen na. We hebben buiten ook een wc-container geplaatst zodat onze klanten ook naar het toilet kunnen.”

Uit een zelfstandig nest

Het aanbod is ook iets ruimer geworden. “Naast frietjes en de gebruikelijke snacks, serveren we nu ook de pasta’s en hamburgers die we ook met Ter Platse aanbieden. Het zijn vooral ook de openingsuren die we wat willen uitbreiden. In de zomermaanden zullen we op weekdagen enkel ‘s avonds open zijn, vanaf september zullen we van dinsdag tot en met zaterdag van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 21.30 uur openen. Op vrijdag zelfs tot 22 uur. Op zondag en maandag zijn we gesloten. Dat laat op zondag ook wat ruimte om nog feestjes te verzorgen. Onze voorganger had 80 procent vaste klanten en 20 procent passanten. Die vaste klanten willen we uiteraard behouden, maar we willen ook wel wat meer passanten aantrekken. Er passeert hier enorm veel volk.”

Het zelfstandig leven heeft Lynn ook altijd aangesproken. “Mijn pa is kapper, mijn mama bedrukt t-shirts. Ik kom niet uit de horeca, maar ik hou van het contact met de mensen. Een band opbouwen met die vaste klanten, daarvoor doe ik het ook.” Een echte openingsactief is er niet. “Na een jaar zullen we wel eens een actie voorzien, tegen dan zullen we ook weten wat onze vaste klanten wensen.”

Op vrijdag 15 juli verwelkomen Lynn en Kevin hun eerste klanten. “We zullen opnieuw wat naambekendheid moet krijgen, maar dat komt wel in orde. We hebben hier bovendien ook het geluk dat hier voldoende parking is. Ik zal hier uiteraard het meest staan, maar ook Kevin zal ‘s avonds bijspringen. En ook mijn zus ziet dat zitten.”