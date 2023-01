Friethuis Ape’Tyt breidt aantal zitplaatsen fors uit

Friethuis Ape’Tyt in Lichtervelde is na een korte winterpauze opnieuw open. Tijdens de kerstvakantie werden enkele werken uitgevoerd om het aantal zitplaatsen van 35 naar 63 op te schalen. Het interieur kreeg een laagje verf. “Op termijn wil ik ook een speelkamer voor kindjes voorzien”, vertelt uitbaatster Sharon Tyteca.

De 33-jarige Sharon is afkomstig uit Koksijde en verhuisde enkele jaren geleden naar Kortemark. In 2019 opende ze Friethuis Ape’Tyt langs de Brugsebaan in Lichtervelde, op de grens met Torhout. Afgelopen september werd ze door de lezers van Het Nieuwsblad voor het tweede jaar op rij verkozen tot De Beste Frituur van Lichtervelde. Tijdens de kerstvakantie ging de frituur even op slot. “In de ruimte naast de frituur stond nog een oude bar van het voormalige café. Die hebben we samen met het plafond en de vloer uitgebroken. De bedoeling was om meer plaats te creëren voor de klanten. En dat is goed gelukt. Vroeger hadden we 35 zitplaatsen, voortaan kunnen 62 mensen binnen genieten van onze frieten en hamburgers”, aldus Sharon.

Speelkamer

“Wie met de auto komt, moet niet voor een gebrek aan parking vrezen. De grond tussen de frituur en De Batjeshoek dient als parkeerruimte, dat weten niet veel klanten.” Ook het interieur van Friethuis Ape’Tyt werd opgefrist. Sharon broedt zelfs op meer plannen. “Op termijn wil ik een speelkamer voor kindjes inrichten. Dat hoop ik snel te kunnen realiseren, maar dat project moet ik eerst nog bespreken met de huisbaas. (LV)