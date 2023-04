‘Friet en Co’ in Koksijde wordt omgedoopt tot ‘Burgers en Jazz’: “Aperitieven kan in onze homecinema”

Nadat hij hier dertig jaar lang frieten bakte, herschaapt Ed Quintens frituur ‘Friet en Co’ in Koksijde nu tot restaurant ‘Burgers en Jazz’. Een vlag die de lading perfect dekt, ook al is die verrassend omvangrijk. “We willen van alles het beste aanbieden: van het eten en de drank tot aan de muziek.”

Dertig jaar lang was frituur ‘Friet en Co’ een vertrouwd beeld in de Strandlaan in Sint-Idesbald. Sinds kort zit de voorgevel evenwel in een nieuw kleedje en daarboven prijkt nu ook een nieuwe naam: ‘Burgers en Jazz’. “Een unieke meerwaarde voor deze culinaire hoofdstraat”, zo vindt de eigenaar zelf, die hiermee zijn twee grote passies verenigt.

“Na al die jaren had ik nood aan iets nieuws. Ik ben nu trouwens 65 jaar; tijd dus om het wat rustiger aan te doen”, verklaart Ed de ommezwaai. Terwijl de klanten voorheen tot op straat stonden aan te schuiven voor hun bestellingen, beperkt hij zich nu tot vijf tafeltjes. En ook de kaart oogt bescheiden, met vier rundsburgers, één kip- en één visburger.

Frituur wordt restaurant

“De keuze voor hamburgers is niet zo vreemd, want als friturist kreeg ik daar al veel complimenten voor. Voortaan kiezen we echter resoluut voor kwaliteit, met angusburgers. Daarbij serveren we een seizoensslaatje, verse mayonaise en handgeschilde frietjes”, vertelt Ed.

“Voortaan kiezen we resoluut voor kwaliteit”

De aardappelen passeren nu allemaal door de handen van zijn vriendin Tine Berton, die ’s avonds ook een handje toesteekt in de zaal. “Ook qua dranken maken we natuurlijk de omschakeling van frituur naar restaurant, met een selectie van passende wijnen en champagne”, vult zij aan.

Loungeruimte

Voor het tweede gedeelte van de naam – de jazz – neemt Ed ons graag mee naar een achterkamertje. “Parallel met deze zaak heb ik als specialist van hifi-installaties nog een tweede onderneming: HIFI FAN. Daartoe had ik deze demoruimte al ingericht als homecinema, met vijf zetels. Met dit nieuwe concept kan ik die nu ook openstellen als loungeruimte voor de klanten, zodat zij hier terechtkunnen voor een totaalbeleving. Voor of na het tafelen kunnen ze namelijk in een intieme sfeer genieten van een streepje muziek of een stukje film. De bubbels staan al klaar, just in case”, knipoogt hij.

Met de homecinema als bijzondere troef kunnen Ed en Tine de klanten een unieke totaalbeleving aanbieden. (foto WVH)

Ook in het restaurant zelf moest de klankkwaliteit subliem zijn, zodat Ed hiermee zijn spreekwoordelijk visitekaartje kan afgeven. “Veel horeca-uitbaters hechten maar weinig belang aan de muziek, terwijl dit voor mij een heel belangrijk onderdeel van een restaurantbezoek is. Jazz in al zijn subgenres past bij de gezellige, ongedwongen sfeer die we hier willen brengen. Al sta ik in diezelfde optiek zeker open voor andere verzoeknummers. Ook qua openingsuren zijn we flexibel. Die kunnen elke maand verschillen”, klinkt het nog.

Je vindt ‘Burgers en Jazz’ in de Strandlaan 379 in Sint-Idesbald. Meer info vind je op www.burgersenjazz.be.