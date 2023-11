Frieke Vanden Bussche en Bram Demey vieren tweede verjaardag ‘Smashbar’

Twee jaar geleden tapten Frieke Vanden Bussche en Bram Demey hun eerste pintjes in de horecazaak van tennisclub Smash in Oedelem. Op 25 november viert het koppel die verjaardag met een heus feestje.

Het koppel verhuisde na zes jaar in Beernem te hebben gewoond naar Zedelgem. De uitbating van De Smash combineren zowel Frieke als Bram met een voltijdse job, een niet te onderschatten uitdaging.

“Maar dat lukt wonderwel omdat we dit samen kunnen doen”, vertelt Frieke. “Op sommige weekavonden kan het hier wel eens erg laat worden terwijl de wekker ’s ochtends vroeg opnieuw afloopt. Gelukkig kunnen we elkaar aanvullen. Als een van ons zich wat minder voelt, kan de ander bijspringen waar nodig.”

Kleine kerstmarkt

Op die twee jaar tijd organiseerden Frieke en Bram al dan niet samen met de tennisclub ook al heel wat evenementen. “De tennisclub organiseert ook een wintercompetitie, waardoor de activiteiten hier op de velden niet stilvallen. Bovendien fleuren we dat een beetje op met een winterhappening en een kleine kerstmarkt.”

“Dat zorgt steevast voor ambiance. In de zomer houden ook heel wat wielertoeristen hier steevast halt”, vult Bram aan.

Op 25 november is iedereen vanaf 19.30 uur welkom voor een hapje en een drankje. Een dj zal voor ambiance zorgen. “Daarvoor doen we dit keer een beroep op mijn beste vriendin, die haar dj-debuut maakt. Toen we onze eerste verjaardag hier vierden, stopte het feestje pas rond vijf uur. De mensen weten hier dus hoe ze een feestje moeten bouwen en dat zien we nu opnieuw zitten!” klinkt het.

(AVH)

Info: TC Smash Oedelem op Facebook.