Frederik Schrijvers is de nieuwe uitbater van Markt 12 in Damme

Na een klein jaar van leegstand opent Markt 12 op donderdag 18 mei opnieuw de deuren. De nieuwe uitbater Frederik Schrijvers (44) deed eerder al een pak horeca-ervaring op in Knokke-Heist. “We gaan voor de klassieke Frans-Belgische keuken, al komt er misschien wel een lichte Maghrebijnse toets, zoals zo’n typisch gebakje bij de koffie of thee.”

De zaak met het grootste en zonnigste terras van Damme staat binnenkort, met de zomer die om de hoek loert, niet langer leeg. En dat zal veel Dammenaars en bezoekers van het stadje bijzonder gelukkig maken. Zonder ongelukken gaat Knokke-Heistenaar Frederik Schrijvers op donderdag 18 mei aan de slag als nieuwe uitbater van Markt 12. Het restaurant dat jarenlang werd uitgebaat door Philip Traen, die overigens nog steeds eigenaar is van het pand, stond leeg sinds Bruggeling Olivier Logghe op het einde van vorige zomer zoals afgesproken stopte met zijn uitbating in pop-up formule. “Ik kwam wel vaker in Damme en meer specifiek in De Smisse waar ik uitbater Stefaan Claeys ken”, vertelt Frederik. “Het was doordat ik het bord zag met ‘te huur’ dat ik besloot toch eens te telefoneren en zo zijn we gesprekken aangegaan, die geleid hebben tot een akkoord.”

Tennis en volleybal

Frederik groeide op als zoon van de uitbaters van restaurant Toison d’Or langs de Kustlaan in Knokke. “Op mijn tweeëntwintigste was ik voor het eerst Maître d’hôtel bij meesterkok Yvo Degraeve. Ook in het casino van Knokke en in hotel La Reserve heb ik erg veel van het vak geleerd. En ook aan de jaren bij Marie Siska, vermaard voor de lekkere wafels, heb ik heel goede herinneringen. Naast mijn werk in de horeca heb ik tien jaar tennisles gegeven bij TC Vijverhof in Sijsele, de gemeente waar ik ook een hele tijd volleybaltraining gaf.”

Maar nu staat Frederik dus voor zijn eerste avontuur in de horeca op zelfstandige basis. “Het interesseerde mij omdat het een mooi pand is met een mooi terras. En Damme, met zowel toeristen als mensen uit de regio die komen fietsen en wandelen, is zeker wel een goeie locatie”, klinkt het.

“We behouden hier de klassieke Frans-Belgische keuken, volgens de regels van de kunst. Maar met mijn moeder die Tunesische is en door mijn vrouw met Algerijnse roots, zullen er misschien wel wat speciale invloeden komen zoals een Maghrebijns gebakje bij de koffie of verse thee.”