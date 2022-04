Frederik Philipsen breidt La Cabane uit

Enkele jaren geleden keerde Frederik ‘Fré’ Philipsen (34) na een sabbatperiode terug naar Kortrijk met de intentie een kleine, hippe zaak te starten met de nadruk op takeaway. Toen hij het leegstaand pand zag op de Reepkaai, greep hij zijn kans. Daar vond je van april tot september de pop-upzaak La Cabane. Aanvullend werkte Frederik bij een cateraar.

De kleurrijke gevelvlinders zijn echter voortaan te vinden in het tropische interieur van het pand ernaast, op de hoek met de Budastraat. Waar vroeger een broodjeszaak en buurtwinkel zat, breidde Frederik La Cabane uit. Hij beschikt nu over een extra 36 plaatsen.

Het oude gedeelte doet nu dienst als atelier en zitruimte. Op het terras geniet je van de namiddagzon en uitzicht op de Leie.

“Ik had al lang dit stukje pand op het oog, door deze uitbreiding kan ik klanten ook binnen ontvangen. La Cabane kan nu het hele jaar door openblijven, in plaats van enkel in de zomermaanden.”

Naast ijsjes, warme dranken, street dogs, smoothies en cocktails, wordt het assortiment verder uitgebreid met tapas zoals bruschetta’s, tapenades, loempia’s en wraps.

Dankzij de vernieuwde locatie ontpopt La Cabane zich in de namiddag als tearoom en kan je voortaan genieten van ijscoupes en wafels aan tafel. Naar de avond toe leent het gezellige kader zich tot foodsharing bij kaarslicht.

“Ik maak alles zelf”

“Ik ben heel tevreden met deze nieuwe ruimte en mijn aanbod. Naar de toekomst toe zal de tapaskaart waarschijnlijk nog meer uitbreiden.”

Frederik volgde hotelschool en werkt sindsdien in de horecasector, zo was hij enkele jaren patissier in een restaurant. Daar werkte hij met allerlei zoetigheden en maakte hij met een ijsmachine verschillende soorten ijs.

“Ik heb altijd graag gekookt en maak alles zelf. Mijn dag begint vroeg want het maken van vers ijs neemt veel tijd in beslag.” (MD)

La Cabane is open van 14 tot 23 uur, gesloten op maandag en donderdag. Vanaf de zomer elke dag open.