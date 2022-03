Frederik Decock en Griet Stols zetten Bistro-Tearoom De 5Wegen in Staden te koop: “Tijd voor een nieuwe uitdaging”

Uitbaters Frederik Decock en Griet Stols trokken op 1 februari de deuren van Bistro-Tearoom De 5Wegen achter zich dicht. Het koppel baatte de zaak 15 jaar uit en kijkt heel tevreden terug op die periode. Griet en Frederik achtten de tijd rijp om na 15 jaar iets anders te doen en gaan nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. De 5Wegen staat sinds eind februari officieel te koop.

Frederik (41) en Griet (41) kochten het pand waar De 5Wegen in huist in mei 2005 aan. “In het pand huisde toen café Sint-Elooi”, herinnert Griet zich.

“Het gebouw had nood aan een behoorlijke opfrissingsbeurt toen we het kochten. De renovatiewerken waren een serieus project dat de nodige tijd in beslag nam. We hadden gehoopt om in de zomer van 2006 onze bistro-tearoom te kunnen openen, maar uiteindelijk gebeurde dat op 5 januari 2007.”

Het koppel baatte de zaak 15 jaar lang samen uit. “Frederik stond steeds in de keuken, terwijl ik de zaal voor mijn rekening nam”, vertelt Griet. “We hebben De 5Wegen van nul opgebouwd en zijn steeds verder blijven investeren.” Die omvatte naast de bistro en de tearoom ook een feestzaal waar vaak feesten plaatsvonden. “Na tien jaar zijn we wel een beetje gas beginnen minderen”, legt Griet uit.

“We hadden altijd een kleine zaak op het oog, terwijl we altijd maar groter werden. Zo beslisten we al eens om na een feest ’s anderendaags niet open te zijn als tearoom. We zijn toen ook meer gaan inzetten op nog fijnere gerechten en beslisten om meer richting restaurant te evolueren”.

Doel bereikt

Frederik en Griet namen nu de beslissing om helemaal te kappen met De 5Wegen en de zaak te verkopen. “Als we de zaak hadden verdergezet, zouden we dat doen via een nieuw concept en op een iets kleinschaliger basis”, weet Griet. “Zowel Frederik als ik hadden het gevoel dat we hier ons doel bereikt hadden. We beslisten dan ook de zaak te verkopen. We blikken heel tevreden op die 15 jaar terug.”

“We hebben altijd goed personeel gehad en hadden ook altijd een heel goed contact met onze klanten. Onze beslissing om ermee op te houden, heeft ook niets met corona te maken. Al van voor corona hadden we het gevoel dat we alles bereikt hadden met ‘De 5Wegen’ en dat het tijd werd om iets anders te doen. Zowel Frederik als ik hebben het gevoel dat we toe zijn aan een nieuwe uitdaging”.

Alles op een rijtje

Het staat evenwel nog niet vast wat die uitdaging precies wordt. “We zien wel wat er op ons pad komt”, stelt Griet. “We gaan alles eerst rustig op een rijtje zetten”. Sedert eind februari staan ‘De 5Wegen’ en de bijhorende woning van Frederik en Griet te koop op een immowebsite.

“Er is flink wat belangstelling voor het geheel”, vertelt Griet. “We hebben al een aantal geïnteresseerde mensen over de vloer gekregen voor een plaatsbezoek en die waren unaniem lovend. We zijn steeds blijven investeren in onze zaak. Alles is dan ook mooi tot in de puntjes afgewerkt. Het geheel is instapklaar. Opmerkingen hebben we in elk geval niet gekregen van de bezoekers. De 5Wegen moet ook niet noodzakelijk opnieuw een horecazaak worden, al leent de nabijgelegen fiets- en wandelroute zich daar uitstekend toe”.

(CB)