Frederiek Vandenbussche lanceert met Boire au Terroir outdoor belevenis

Boire au Terroir is een nieuw concept dat Frederiek Vandenbussche toevoegt aan zijn restaurant in de Vijfwegstraat in Ettelgem bij Oudenburg. “Het sociale gebeuren wint meer en meer aan belangrijkheid. Vandaar ook dat ik mijn klanten de gelegenheid wil geven om in een ongedwongen sfeer samen een glaasje te drinken en van het mooie weer te genieten. Een outdoor belevenis, zeg maar.” Daarvoor installeerde Frederiek samen met zijn personeel een gezellig terras vooraan de zaak waar je je precies in het zuiden voelt.

In oktober is het tien jaar geleden dat Bruggeling Frederiek Vandenbussche (44) naar het kleine Ettelgem verhuisde waar hij met zijn eigen zaak, La Maison du Terroir, startte. En hij staat in 2022 ook 25 jaar achter het fornuis.

“De eerste jaren was dat in bijberoep en werkte ik in de week nog in een hotel in Blankenberge. Maar het werd moeilijker om de twee te combineren, zodat ik besloot om volledig voor mijn eigen restaurant te gaan.”

In die tien jaar heeft Frederiek niet stil gezeten. Zijn restaurant kreeg tot ver buiten Oudenburg een goede naam en heel wat klanten werden vaste bezoekers. De zaak werd uitgebreid met een orangerie en recent nog vormde hij de bovenverdiepingen om tot drie meetingrooms: de Balthazar, Nabucodonosor en Melchior.

Nog een stapje verder

“Nu wil ik met het nieuwe concept Boire au Terroir nog een stapje verder gaan, de term terroir nog meer in het daglicht zetten. Daarom bieden we sedert woensdag 18 mei de mogelijkheid om buiten te genieten van gastronomie in een ongedwongen sfeer, zonder afbreuk te doen aan wat ons restaurant voor staat. Er zijn nog altijd mensen die La Maison du Terroir niet kennen, die hier passeren met de fiets en zich afvragen welke zaak dit wel is. Door de formule Boire au Terroir willen we de drempel nog verlagen. We heten iedereen dan ook welkom om hier een glas wijn of champagne, een lekker Belgisch bier of trappist uit eigen streek, een frisdrank, koffie of thee te nuttigen. En als er dan ook een hongertje toeslaat, kunnen de gasten proeven van wat terroir voor staat: bijvoorbeeld drie amuses op een bord met pata negra, Franse salami, sardines in authentieke outfit. Heel veel is mogelijk. Je kan het een proeverij van dranken en seizoensgebonden producten noemen”, vertelt de chef, die er trots op is dat hij zijn gasten kan laten kiezen uit 120 verschillende wijnsoorten.

Boire au Terroir is open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11 uur tot 17 uur. Reserveren kan op 0496 17 83 52.

Tien jaar

Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober viert Frederiek Vandenbussche met zijn personeel de tiende verjaardag van La Maison du Terroir en 25 jaar dat hij aan het fornuis staat als keukenchef.