Freddy start tweede jaargang van zomerbar Passage Vélo in Jabbeke

Passage Vélo is terug: de zomerbar van Freddy Steijvers opent maandag al een eerste keer de deuren. Verwacht, net als vorig jaar, lekkere cocktails, snacks en heel wat ambiance.

Passage Vélo ligt verscholen achter de oude herberg van voormalig burgemeester Emiel De Ryckere, in de Jabbeekse Stationsstraat. De zomerbar van Freddy Steijvers is aan zijn tweede jaargang toe.

“Mét enkele nieuwigheden”, vertelt de 59-jarige dakwerker en ambiancemaker. De zomerbar mag dit jaar dan wel iets minder frequent open zijn, de sfeer wordt er volgens Freddy niet minder om. “Op 6 mei komt om 15 uur het Bredens Accordeon Gezelschap optreden: veertien getalenteerde accordeonisten, van wie onze buurman Marc er één is. En op 14 mei komt Marino Punk nog eens terug; dit jaar boekten we hem speciaal voor Moederdag.”

De zomerbar is dit jaar geen zes dagen op zeven meer open. “Dat werd op den duur wat te zwaar, met mijn job als dakwerker. We doen dus enkel nog open in de weekends en op feestdagen. Ook zullen we, in tegenstelling tot vorig jaar, niet meer opendoen in september. Dat was vorig jaar geen goeie maand. Maar we starten nu wel een maand vroeger.”

Een van de blikvangers blijft Freddy’s partybus, die een opknapbeurt kreeg. “Ook buiten hebben we hier en daar wat nieuwe accentjes gelegd: meer sfeerverlichting, een iets groter loungegedeelte. Laten we hopen dat het opnieuw een uitstekende zomer wordt.”

Fietsgroepen blijven welkom tijdens de week, maar enkel op aanvraag. “Voor hen zetten we met plezier weer onze gezonde smoothies op de kaart, en ook de picon van het huis blijft een vaste waarde. De selectie cocktails en mocktails hebben we verder uitgebreid, en last but not least: we bakken de hele zomer lang verse pizza’s op steen, ook om mee te nemen”, klinkt het.

Op de nationale feestdag komt er opnieuw een André Hazes-imitator langs, en ook de Zuid-Afrikaanse avond met Tom Tom Club Friends keert deze zomer terug. “En hou onze Facebookpagina in de gaten voor updates”, besluit Freddy. (WK)