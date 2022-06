Freddy runt zomerbar met partybus

Aan pop-ups weer geen gebrek deze zomer, maar deze had je vast nog niet gezien: in zijn tuin in de Stationsstraat opent Freddy Steijvers volgend weekend Passage Vélo, een zomerbar mét partybus. “Meteen ook een gelegenheid om de mensen uit de buurt beter te lerenkennen”, zegt de ingeweken Jabbekenaar.

Freddy Steijvers (58) kocht vorig jaar het huis in de Stationsstraat 154. Een huis, niet alleen met een ziel maar ook met een legende, zo blijkt. “Aan het einde van de negentiende eeuw was er hier een herberg met afspanning, in 1884 opgetrokken door brouwer en toenmalig burgemeester Emiel De Ryckere. Later werd het een gewoon dorpscafé: Café De La Poste. Hoe de herberg heette, weten we niet”, vertelt Freddy.

Hoe dan ook: hij wil de oude herberg nu in alle glorie laten herrijzen als B&B. De naam? Passage Toi & Moi. “Tenzij we de oorspronkelijke benaming toch nog zouden kunnen achterhalen”, aldus Freddy. Zijn bedoeling is immers om het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. “Er zijn ook nog authentieke elementen van de herberg bewaard, zoals de oude stoof. We willen hier de sfeer van vroeger oproepen, tonen hoe het was om in een herberg te logeren. Gewoon een goed bed en een simpele maaltijd, echt zoals in de tijd van toen. Zij het natuurlijk wel met wat meer luxe”, knipoogt Freddy. Alleen kan zijn droom op dit moment nog niet helemaal gerealiseerd worden en besloot hij om dan zolang maar een pop-up te openen.

Marino Punk

“Want ook dat is een droom van mij: ik wou altijd al iets doen in de horeca- en evenementensector”, klinkt het. Zomerbar Passage Vélo, open vanaf 10 juni, combineert de twee: de hele zomer lang wil Freddy er optredens organiseren. “Op zondag 12 juni, tijdens het openingsweekend, komt accordeonist Marino Punk langs en voor zaterdag hebben we een dj geboekt. DJ Enex zal hier dan tot 22 uur plaatjes draaien, niet langer. We willen rekening houden met onze buren”, aldus Freddy.

Ook denkt hij aan een kleinschalig retrofestivalletje. “Op zaterdag 20 augustus is er hier een rommelmarkt in de straat. Wij nodigen dan de sixties coverband No Milk Today uit, en misschien ook een Elvis-imitator. Ik ben zelf grote fan.” Freddy bouwde speciaal voor die optredens een klein podium in zijn tuin, maar dé blikvanger is toch wel zijn partybus. “Ik had die zien staan op Marktplaats en ben diezelfde dag nog in mijn auto gesprongen. De eigenaar was iemand uit Wallonië die er avondmarkten mee deed, maar wegens ziekte moest hij weg”, vertelt Freddy.

Om de bus in de tuin te krijgen, moest hij een schutting weghalen, maar dat was voor aannemer Freddy een kleintje. “Ook als het regent zullen de mensen hier dus terechtkunnen voor een natje en een droogje: tapas, schepijs, een lekker fris biertje… We voorzien ook smoothies en vier soorten non-alcoholisch bier. Voor de fietsers”, knipoogt Freddy. De zomerbar zal eerst open zijn tot eind september. “Maar ik wil samen met de gemeente bekijken om daarna eventueel te verlengen. Dan kan je hier in mijn partybus gezellig naar het WK voetbal komen kijken.” (glimlacht)

Schuilen voor de regen zal er deze zomer ook kunnen, al gaat Freddy ervan uit dat het een mooie zomer wordt. “De tuin wordt gezellig aangekleed, met loungesets en strandstoelen. Er is plaats voor zeker 50 mensen. In de bus zijn er een 20-tal plaatsen, plus nog drie aan de toog”, klinkt het.

Entertainer

Freddy is overigens niet vies van een stunt. Toen Cercle en Club vorig jaar tegen elkaar stonden in de Pro League en hij door corona niet kon gaan, zette hij dan maar een tribune in zijn living. “Twéé tribunes”, knipoogt de man. “Eentje voor Club en eentje voor Cercle. Ik heb vrienden in beide kampen, en ik kan je verzekeren: het was hier plezanter dan in het Jan Breydelstadion.” In een vorig leven deed hij ook al eens mee aan het BK gsm-werpen, en als hij straks ‘in vorm’ is, kruipt Freddy deze zomer misschien wel in zijn rol van André Hazes. Hij houdt ervan om mensen te entertainen.

“Reken maar dat het hier gezellig wordt”, knipoogt hij. “Dit voelt voor mij aan als een tweede jeugd, heel dit avontuur. Een leuke manier ook om de mensen uit de buurt wat beter te leren kennen. Ik woon hier tenslotte zelf nog niet zo lang.”

Tijdens het openingsweekend kan je in Freddy’s zomerbar genieten van een Stella of Victoria van ’t vat tegen 1,50 en 3,50 euro. Met Vaderdag mogen alle papa’s zich er aan een kleine attentie verwachten. Zomerbar Passage Vélo is te volgen op Facebook en Instagram. “Fietsgroepen zijn trouwens ook meer dan welkom”, besluit Freddy. Hij is te contacteren via 0495 22 73 50.

