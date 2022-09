Franny geeft het roer van De Belegde Boterham uit handen

Vrijdag 30 september is de allerlaatste dag van Franny Mieremet (56) als uitbaatster van ‘De Belegde Boterham’ in de Kleine Sint-Amandsstraat. De dag erna kunnen de klanten echter al terecht bij nieuwe uitbaatster Lissy Vermeulen (30), die de naam en het concept zal behouden.

“Vooraleer ik hier 28 jaar geleden begon met De Belegde Boterham werkte ik als verkoper in de textielsector”, vertelt Franny. “Ik was al altijd graag met gezonde voeding bezig en mijn toenmalige vriend moedigde me aan om de stap te wagen: met een eigen horecazaak beginnen. Aanvankelijk legde ik me toe op belegde boterhammen, maar later begon ik ook met slaatjes en die waren al vlug enorm populair. Ik stond er steeds op om alles zelf te bereiden: vinaigrette voor bij de salades, limonades, cocktails… En ik ben steeds mijn concept van gezonde luchgerechten trouw gebleven. Dus hier geen stoofvlees of vol-au-vent met frieten.”

Franny kreeg al die jaren ook hulp van haar zus, maar die is onlangs met pensioen gegaan. En ook een extra kracht waar ze al tien jaar mee samenwerkt, houdt het voor bekeken. “Dat is voor mij het signaal dat het verhaal hier voor mij afgerond is.”

“Maar het verhaal van De Belegde Boterham is niet gedaan, want ik vond met Lissy Vermeulen een heel goeie overnemer. Zij werkte hier destijds al bij mij als jobstudent. Ikzelf zal me nu gaan toeleggen op mijn cateringactiviteiten voor kleine groepen, wat ik tijdens corona ook al deed, vanuit ons pand ‘Space etcetera’ in de Ezelstraat 13.”