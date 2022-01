Franky Malbrancke start ‘Mixology by Franky’: “Genieten van cocktails, mocktails en het goeie leven”

Het nieuwste idee van gastronoom en levensgenieter Franky Malbrancke heet ‘Mixology by Franky’. Onder de mensen komen, genieten van het ‘goede leven’ is zijn motto, en daar horen zijn Mixology-cocktails en mocktails bij…

Veurnaar Franky Malbrancke (49) heeft al heel wat jaartjes horeca-ervaring op de teller. Hij is sommelier van opleiding, maar volgde ook verscheidene specialisatiecursussen, onder meer aan de cocktailacademie. Hij is een oud-leerling van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde, maar deze Coxydien maakt ook deel uit van het directieteam als technisch adviseur en stageverantwoordelijke.

“Het is intussen al mijn 25ste schooljaar in de hotelschool”, vertelt Franky. “Door al jaren leerlingen aan een stageplaats te helpen, onderhoud ik ook goede contacten met heel wat mensen uit de horeca. Buiten de school heb ik ook altijd zelf mijn handen uit de mouwen gestoken in mijn vrije uren, onder meer als maître d’hôtel en ik geef sinds 2006 ook workshops voor bedrijven, groepen en verenigingen over wijn, kaas, etiquette, cocktails mixen…. Door de mond-tot-mondreclame krijg ik alsmaar meer reacties, want de mensen vinden het blijkbaar leuk.” “Daarnaast organiseer ik ook rondritten in de Westhoek met een busje en bezoek ik met de klanten brouwerijen, wijngaarden, een horecazaak van een oud-leerling,… Maar toen was er de coronalockdown en viel alles stil. Dat was niets voor mij en ik was er als de kippen bij om mij als vrijwilliger aan te melden in het vaccinatiecentrum. Zo rijpte ook het idee om mijn eigen ‘cocktails & mocktails in a bottle’ te beginnen maken. De naam had ik snel gevonden: ‘Mixology by Franky’. Ik wil me onderscheiden door verse cocktails te maken, enkel op bestelling. Met verse sappen en verse siropen smaken ze veel frisser, natuurlijker en niet te zoet. Alleen bewaren ze dan minder lang: met alcohol een tiental dagen, zonder alcohol zo’n vijf dagen. Daarom werk ik enkel op bestelling, en ik koppel er ook thema’s aan.”

Geen suikkerrandje

“Nu lanceer ik mijn valentijnscocktail ‘Passionata’, in samenwerking met mijn Italiaanse collega van Zi’Anna die zijn eigen limoncello maakt. Hoewel ik zelf zelden alcohol drink, heb ik toch enkele favorieten: de Silver Fizz, op basis van geparfumeerde gin, citroensap, suikersiroop en eiwit en de Virgin Cosmopolitan op basis van veenbessen, verse sinaasappelsiroop en citroensap. Op elke fles schrijf ik met een gouden stift de naam van de cocktail of mocktail op het etiket. En wie de smaak te pakken heeft, krijgt nog meer tips tijdens een workshop. Eentje geef ik al gratis: suikerrandjes zijn voor mij passé!”

Info en bestellingen via info@frankymalbrancke.be of http://www.horecaopleiding.be/