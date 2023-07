Franco Pascalacqua nieuwe chef in ristorante da Claudio in Nieuwpoort: “Pure Italiaanse keuken”

De 53-jarige Franco Pascalacqua uit het Italiaanse Monza is de nieuwe chef in ristorante da Claudio in de Marktstraat 19 in Nieuwpoort. Hij is de ideale opvolger voor de invulling van het concept dat Claudio Acquaro nastreeft in zijn restaurant: pure Italiaanse keuken met aandacht voor het seizoen en zonder tierlantijntjes. Culinair Italië in grote letters op het bord.

Met Franco Pascalacqua halen Claudio en Vanessa Aquaro, al acht jaar met succes aan het roer van ristorante da Claudio, zonder meer de Italiaanse zon in huis. De nieuwe chef Franco werkte de jongste jaren in de beste huizen aan de Amalfitaanse kust. Hij stond er aan de zijde van de driesterrenchef Massimo Bottura (Osteria Franscescana in Modena) en aan de stoof met Antonio Cannavacciulo (sterrenchef Villa Crespi in Orta San Giuilo, Piemonte, tv-persoonlijkheid en auteur van vele culinaire boeken). “Voor ons restaurant de juiste man op de juiste plaats. Met Luca Decuypere als zijn rechterhand is onze keuken gewapend en klaar om onze klanten culinair te verwennen”, geeft wereldsommelier Claudio Aquaro graag mee.

Truffels

Het is duidelijk, Claudio Acquaro is best tevreden met zijn keuze: “Franco stond aan de stoof zowel in het zuiden als het noorden en kent de Italiaanse keuken op zijn duimpje. Zijn leermeesters waren stuk voor stuk Michelin-sterren. Bovendien is hij gek van truffels. We kijken dan ook alvast uit naar het komende truffelseizoen.”

Het is duidelijk: Italiaanser kan da Claudio niet zijn. Meer nog, de mooi uitgewerkte tuin verhoogt het zuiders gevoel nog extra bij deze zomerse vakantiedagen. De staff zorgt er alvast voor dat Italië in al zijn glorie op het bord komt te liggen.