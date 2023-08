Francky verloor zijn hart aan Kroatië: “Mensen kunnen bij ons ontspannen en ontstressen”

Francky Vanbrabant uit Wielsbeke kocht 12 jaar terug een pand aan de Westkust van het Kroatische schiereiland Istrië. Een charmant verblijf in een groene oase omringd door het blauw van de Adriatische zee tussen Porec en Rovinj. Hij maakte er een B&B van in 2012. Pas nadat hij meedeed aan ‘Met Vier in Bed’ raakte alles in een stroomversnelling.

Het was liefde op het eerste gezicht, Francky Vanbrabant en Kroatië. “Tijdens mijn eerste vakantie daar kocht ik al meteen een vakantiewoning in Opatija. Vier jaar later, toen ik Istrië verkende, passeerde ik langs de B&B die toen te koop stond. Deze is gebouwd in typische Istrië-stijl. Ik deed een bod, maar pas een jaar later belden ze mij terug dat ze akkoord waren met de prijs, nu twaalf jaar geleden. De deal was rond”, doet Francky (61) zijn verhaal.

“Zelf ben ik hier elke vakantie. Ik werk samen met Walter Ingelen die de boekingen doet. Er is altijd iemand uit België aanwezig” – Francky Vanbrabant

“Mijn moeder zei: je kan toch maar één huis hebben? Wat ga je daarmee doen? Ik zei al lachend dat ik er een B&B van zou maken. En zo geschiedde. Ondertussen is de B&B elf jaar open. Begin 2012 liepen de reservaties niet bepaald vlot binnen. Op 10 mei was Frank Carlier mijn eerste klant. Diezelfde maand kwam mijn site online, en dat was goed voor een kettingreactie. Enkele jaren later deed ik mee aan het tv-programma ‘Met Vier in Bed’ (VTM), waar ik als winnaar uitkwam. En daar plukte ik de vruchten van. Ik had maar één voorwaarde om deel te nemen. Mogen doen zoals we zijn en ze waren akkoord.”

© gf

Gevarieerd publiek

“Ook de coronaperiode hebben we goed kunnen doorspartelen. Daarvoor kwamen hoofdzakelijk Belgen afgezakt naar Nostromo, nu krijgen we ook Oostenrijkers, Duitsers, Zwitsers … over de vloer. De mix van Belgen en andere buitenlanders is ideaal. Ook deze periode zijn we al volzet tot oktober”, glimlacht Francky.

“Ook hier is het geen evidentie om personeel te vinden. We zouden graag ook tijdens de winterperiode openhouden. In november zijn we dicht, dan is het zowat een dood moment. Tijdens de kerstperiode zijn we dan weer wel open. Op 1 mei begint hier dan opnieuw het zomerseizoen.”

“B&B Nostromo ligt langs een van de vele mountainbikeroutes en op wandelafstand van de zee. Hier kan je genieten van heel mooie natuur. De achterkant van de B&B is omgeven met wijnhaarden. De inwoners zijn hier heel vriendelijk en het is altijd mooi weer. Wanneer het regent, is dit ’s nachts, een van de redenen waarom de natuur hier altijd mooi groen is”, weet Francky.

© gf

“Wij zorgen ervoor dat onze gasten kunnen genieten van een aangenaam verblijf. We serveren een uitgebreid ontbijt om de dag te starten. Na een uitstap of een sportieve inspanning kunnen gasten genieten van een drankje in onze bar. Tijdens het seizoen organiseren we wekelijks een barbecue in onze B&B en een wijndegustatie in het nabijgelegen wijndomein Damjanic. Uiteraard delen we ook graag interessante adresjes in de buurt om lekker te eten, om te bezoeken, …”

“Mensen kunnen hier genieten van Belgische producten”

“Genieten van een etentje kan in de talloze restaurants in Funtana en omringende dorpjes. Het is een kindvriendelijke omgeving met de nabijheid van de zee en het dino- en aquapark. Voor groepen organiseren we ook padel, hier vlak in de buurt. We kunnen eveneens een op maat gemaakte reis voor met vrienden, familie of collega’s organiseren. Cultuur, sport of een culinaire vakantie, er is hier voor elk wat wils.”

Fietsparadijs

“Istrië biedt bijna 3.000 kilometer aan fietsroutes door een streek die de dolce vita belichaamt”, gaat Francky verder. “Je fietst er over een verlaten spoorlijn door een verstild binnenland of met een koele zeebries langs de Adriatische kust. Onderweg doorkruis je heuveldorpjes en Venetiaanse kuststeden met culinaire verlokkingen. Pittige trails voor mountainbikers of zelfs de bergtoppen tot 1.400 meter hoogte in het natuurpark Ucka behoren ook tot de mogelijkheden. Voor elk type fietser zijn er geschikte routes die je door deze mooie streek gidsen.”

Genieten van een uitgebreid in een wielerdecor. © gf

Wielerinterieur

“Ons interieur doet de Belgische wielerliefhebbers watertanden. Foto’s van Merckx, De Vlaeminck, Boonen, Gilbert en Museeuw prijken hier aan de muur. Zelf heb ik ook nog gekoerst, net als mijn zoon Olivier (39). Ik heb dan ook veel klanten met een koersliefde. Slapen doen ze hier op Revor- bedden, ook Belgisch uit Kuurne. Ook de koffie is Belgisch met Viva Sara van Peter Deprez. Peter leerde me hier het koffieschenken. Je kan bij ons ook een Sint-Bernardus, Kwaremont, Omer of Kasteelbier krijgen. Mensen komen hier ontspannen en ontstressen met Belgische producten.”

Voor wie een vakantie in groep wil spenderen en de B&B hiervoor minder geschikt vindt, is er een alternatief. “Ik verhuur ook mijn vakantiewoning in Kroatië, dichtbij Opatija, de golf van Kvarner. Deze vrijstaande woning met tuin omvat drie woongelegenheden en biedt plaats aan maximaal twaalf personen. Er is een zwembad en zicht op zee. Er is weekverhuur van zaterdag tot zaterdag.”