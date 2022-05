Francis Leman runt cafetaria De Ermitage in de Weststraat

Sinds 5 april is de cafetaria van De Ermitage in de Weststraat terug open. De nieuwe zaakvoerder Francis Leman is geen onbekende in de regio, want hij runt ook de cafétaria van Cultuurcafé De Leest in Izegem.

Francis, getrouwd met Kathy Bultynck, is ook de papa van Matthias en Gilles. Vanaf zijn twaalfde levensjaar ontstond zijn link met de horeca. Ook het organiseren van optredens en evenementen zit bij hem in het bloed. Francis staat al jaren achter de tapkast van het Cultuurcafé De Leest in Izegem. “Daar heb ik maar de mogelijkheid om tijdens de week te openen vanaf 17 uur. Ik was niet intensief op zoek naar iets extra’s, maar toch wou ik deze mogelijkheid in De Ermitage in Ingelmunster niet laten liggen”, vertelt hij in De Ermitage tussen de bediening in.

Service en kwaliteit

Niet op 1 april – zoals eerst voorzien – maar wel op dinsdag 5 april begon Francis met zijn nieuwe uitdaging in de cafetaria van het OCMW-serviceflatgebouw De Ermitage. “Een combinatie van griep én corona maakte het niet mogelijk om op die eerste datum van start te gaan”, zucht Francis. “De Ermitage is een bekende plaats in Ingelmunster waar toch heel wat verenigingen onderdak hebben. Deze mensen wil ik vooral op hun wenken bedienen. Het sociaal contact is voor de minder jonge mensen van heel groot belang. Ook de bewoners van de assistentiewoningen hebben daar veel nood aan. Ondertussen is dit allemaal reeds duidelijk geworden en was de druk ook wel groot dat er opnieuw leven kwam in De Ermitage. De openingsuren zijn een stokpaardje, zowel in Izegem als in Ingelmunster. Ik heb het moeilijk met het niet nakomen van afspraken. Daarmee bedoel ik dat wij de afspraken qua openingsuren moeten nakomen én zullen blijven nakomen. Op termijn zullen wij uiteraard onze vaste klanten soigneren, niet alleen op een bepaalde dag maar het hele jaar door. Ik sta voor service en kwaliteit. De mensen die al lang naar De Leest afkomen, zullen dat volgens mij wel kunnen bevestigen. Ik wil dat alle klanten tevreden naar huis kunnen vertrekken.”

De cafetaria van De Ermitage is iedere dag toegankelijk – behalve op maandag – van 14 tot 21 uur. Info: www.deermitage.be.