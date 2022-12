Francis en Youssra nemen vliegende start met Frituur De 4 seizoenen

In de Rond Den Heerdstraat in Sint-Pieters opende Francis De Backer samen met zijn echtgenote Youssra onlangs frituur De 4 seizoenen.

De nieuwe frituur is gevestigd in een pand dat al enkele jaren leeg stond. Daarvoor huisde er nog een verkooppunt van potten en pannen. “Het pand behoorde vroeger tot de Brugse Vleescentrale en deed ooit dienst als vleeshandel”, vertelt Francis, die het pand aankocht om er een frituur in te vestigen. Francis was eerder ook al actief in de frituurbranche en runt ook nog een autogarage.

Kwaliteit

“We zijn hier gestart op 28 oktober en hebben echt een vliegende start gekend”, klinkt het trots. “Van waar onze klanten komen? Niet enkel uit de buurt, maar ook uit de wijde omgeving. Mensen komen echt wel van ver als ze kwaliteit willen en dat krijgen ze hier zeker. De klanten zijn bijzonder enthousiast over onze frietjes omdat die naast lekker krokant ook licht verteerbaar zijn. Ze liggen zeker niet op de maag. Wij werken enkel met olie, terwijl veel andere frituren in vet bakken.”

“Natuurlijk verkopen we ook alle bekende frituursnacks en koude en warme sauzen, maar het is toch vooral ons stoofvlees dat erg geliefd is bij de klanten. Het stoofvlees wordt door mijn echtgenote met veel toewijding en liefde gemaakt en dat smaak je duidelijk. Eerlijk, bij de start had ik niet gedacht dat het hier direct zo’n doorslaand succes zou zijn.”

