Francis en Nancy blazen sfeercafé Linea nieuw leven in

Nadat het ‘80ies sfeercafé’ Linea bijna drie jaar leeg stond, kun je er vanaf nu weer langslopen voor de gezelligheid van weleer. Het is Ichtegemnaar Francis Verhulst (42) die het horecamonument nieuw leven inblaast. Hij doet dat voorlopig alleen op vrijdag, zaterdag en zondag. “Ik ben immers nog aan de slag in de wegenbouw als asfaltwerker. Mijn eerste stappen in de horeca waren als jobstudent en daarna is het altijd blijven kriebelen. Vroeger heb ik al eens op het punt gestaan om een tearoom in Brugge over te nemen, maar dat sprong uiteindelijk af. Mijn partner Nancy Dhondt (49), met wie ik op 23 september in het huwelijksbootje stap, woont in Ieper en weet dat er vraag is naar een sfeercafé voor 25-plussers.”

“Elke horecazaak heeft zijn eigenheid en daarom hebben we de naam behouden. Bovendien hebben we het David Bowie-schilderij van Stef Lacour behouden en er enkel een kader rond bevestigd, waardoor het nu nog meer tot zijn recht komt. We hebben 36 zitplaatsen, maar er stond hier al honderd man binnen. Op vrijdag starten we telkens om 16 uur en in het weekend doen we pas een uurtje later open. Eén keer per maand organiseren we hier ook een evenement en op zaterdag 8 april is dat een karaokeavond. We hebben geen sluitingsuur en blijven dus open zolang er volk is en het gezellig blijft”, besluit Francis Verhulst. (DS)