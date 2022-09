Foyer in Tielts cultuurcentrum Gildhof heeft met Claude, Ria en Dré eindelijk nieuwe uitbaters

Na een maandenlange zoektocht heeft Stad Tielt dan toch vlak voor de start van het cultuurseizoen nieuwe uitbaters gevonden voor de Foyer, de horecazaak in cultuurcentrum Gildhof. Claude Taelman (54) zal samen met zijn partner Ria Lescroat (51) en haar zoon Dré Dobbelaere (22) de uitbating op zich nemen. Woensdagavond hielden ze de Foyer al een eerste keer open.

De Foyer is voor Claude geen onbekend terrein. Zo stond hij samen met andere vrijwilligers van KKF & Co, een Tieltse vereniging die geld inzamelt voor het Kinderkankerfonds van UZ Gent, tussen februari en eind mei al achter de toog van de bar.

Concessieaanvraag

“Toen heb ik de smaak te pakken gekregen, ja”, vertelt hij. Aangezien zijn partner Ria en haar zoon Dré ook wel heil zagen in de uitbating van een horecazaak, besloten ze daarom een concessieaanvraag in te dienen bij het stadsbestuur.

“Dré had al langer de ambitie om iets te doen in de horeca en toen we hier met KKF de uitbating deden, heeft hij meegeholpen en geproefd van wat het precies inhoudt”, aldus Claude.

“Ik was inderdaad al langer op zoek naar een job in de horeca. Ik had namelijk al vaker als jobstudent of als flexi-jobber gewerkt in de horeca en was dus wel op zoek naar iets in die richting. Ik werk nu in het bedrijf van mijn vader, maar daarbij mis ik het wel om onder de mensen te komen. Vandaar dat dit een mooie kans is”, pikt Dré in.

Start cultuurseizoen

Een eerste concessieaanvraag van het drietal werd nog geweigerd, maar toen de stad eind augustus nog eens een oproep deed, was het wel prijs. Het stadsbestuur hoopte daarbij wel dat de Foyer bij de start van het cultuurseizoen – op woensdag 28 september – al opnieuw open zou gaan.

“Wat maakte dat het allemaal heel erg snel moest gebeuren”, zegt Ria. “Zelf zijn we immers ook pas van vorige week vrijdag op de hoogte. De laatste dagen was het dan ook rushen om alles klaar te krijgen.”

Andere jobs

Claude, Ria en Dré blijven voorlopig wel hun andere jobs – Claude heeft een schoonmaakbedrijf, Ria is kapster en Dré werkt als fleet manager – verder doen. “Maar mocht het hier goed lopen, zou ik misschien wel de stap zetten om hier voltijds te beginnen”, geeft Dré aan.

“Voorlopig zullen we sowieso al elke avond open zijn, behalve op maandag en dinsdag”, gaat Ria verder. Naast de mensen die naar een voorstelling in het Gildhof komen, hopen de drie ook andere bezoekers en verenigingen te mogen verwelkomen.

Vergaderen

“Zo is het hier bijvoorbeeld een ideale locatie om te vergaderen. En daarvoor zouden we zelfs op onze sluitingsdagen willen openen”, klinkt het. “We willen niet puur afhankelijk zijn van de voorstellingen, maar willen op termijn het volledige potentieel van het gebouw benutten door bijvoorbeeld ook zelf dingetjes te organiseren”, aldus Claude.

“We zullen ons alleszins hard inzetten om de Foyer te doen herleven en weer op de kaart te zetten”, vult Ria nog aan.