Foodtruck Nick en Yolanda wekelijks op Pelderijnplein in Beernem en op Veemarkt in Brugge

Op het Pelderijnplein in Sint-Joris kunnen de inwoners van de Beernemse deelgemeente vanaf dinsdag 21 november opnieuw smullen van frietjes en hamburgers. Nick Vervoort (31) en Yolanda Neirynck (31) staan er vanaf dan met hun gloednieuwe foodtruck. “Ik droom ervan om volledig als zelfstandige te werken”, vertelt Nick.

Van 17 tot 21 uur zal de foodtruck van Nick en Yolanda op het Pelderijnplein te vinden zijn. Naast zijn job als heftruckchauffeur is Nick klaar voor een nieuwe uitdaging.

“Een dik jaar geleden al zaten we even samen om te brainstormen om met iets nieuws te starten”, steekt hij van wal. “Dat liet dan even op zich wachten, maar we wilden echt iets van onszelf opstarten. Bovendien kan ik enorm genieten van een lekkere hamburger, waardoor de link naar een hamburgerkraam snel gelegd was.”

Verse producten

De voorbije weken bereidde hij met zijn vrouw Yolanda, die eveneens werkt bij personen met een mentale problematiek, de start van hun nieuw project grondig voor.

“We deden veel opzoekingen en gingen op zoek naar de beste producten en legden ons oor te luister bij andere mensen met een foodtruck. We focussen op verse producten. We mijden diepvriesproducten, want met verse ingrediënten wordt ons eindproduct veel beter. Bovendien zorgen we ook voor een vegetarisch alternatief”, gaat Yolanda verder.

“De voorbije maanden kroop ook heel veel werk in de administratie voor onze foodtruck. Ook dat moet namelijk in orde zijn, je kan niet zomaar ergens gaan staan en eten verkopen”, lacht Nick.

Brugse Veemarkt

Het duo zal met de foodtruck niet alleen in Sint-Joris staan. “We staan ook elke zondag op de Veemarkt in Brugge. Voorts doen we nog een aantal markten aan en zijn we beschikbaar voor verjaardagsfeesten, bedrijfsevenementen… Ik droom ervan om ooit volledig als zelfstandige te kunnen werken”, besluit Nick.