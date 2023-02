Foodbart opent Kortrijkse vestiging op 1 maart

Foodbart, met thuisbasis in Deinze, opent op 1 maart officieel een tweede vestiging. De nieuwe burger- en saladbar is gevestigd aan de Oudenaardsesteenweg 136 in Kortrijk.

Voor liefhebbers van burgers, salads, soepen en wraps is Foodbart niet onbekend. Vijf jaar geleden namelijk startte ondernemer Bart Vandekerkchove (34) zijn zaak in Deinze. Nu is Foodbart ook in Kortrijk aanwezig vanaf 1 maart. “De keuze viel op Kortrijk omdat het een bruisende stad is met veel aandacht voor milieu en ondernemers. De stad heeft een sterk imago en ondersteunt en helpt jonge ondernemers. Ons concept in Kortrijk is hetzelfde als in Deinze: lokaal en duurzaam ondernemen, denk maar onder meer aan ons vegetarisch aanbod, onze verpakkingen en vervoer en thuisbestellingen met elektrische fietsen. Stad Kortrijk biedt die mogelijkheden”, aldus Bart en zijn team.

Rijk assortiment

Zij bieden in hun rijk assortiment onder meer gezonde drankjes, burgers, salads, soepen en wraps aan. “Eten is ook een sociaal gebeuren. We willen ook vernieuwend blijven en zijn met andere samenstellingen en ingrediënten. Ons vlees gaat van Dierendonck-rundvlees tot de Vegetarische Slager en Limousinvlees. Ons aanbod is zeer divers.” In de nieuwe fris ingerichte locatie zijn 34 zitplaatsen. Je kan er kiezen tussen takeaway, online bestellen en thuis laten leveren of ter plekke eten.