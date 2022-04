‘Foodbar Sylvère’ opent op kantoorsite voormalige Tourmalet

Eind juni opent een nieuw adresje in Gistel: ‘Foodbar Sylvère’. Voor zaakvoerster Manon Van Daele, die al tien jaar horeca-ervaring op de teller heeft, worden het haar eerste stappen als zelfstandige. “De locatie om hier te openen, op de hoek van de Torhoutse- en Nieuwpoortsesteenweg, is om verschillende redenen ideaal”, vertelt ze trots. Het is de eerste handelszaak in het nagelnieuwe kantoorgebouw die zich kenbaar maakt.

Huisgemaakte broodjes, wraps, pasta’s, salades, dagschotels en burgers. Dat is wat ‘Foodbar Sylvère’ tegen eind juni zal serveren van 6 tot 15 uur. De inrichting van de zaak, zo’n 110m² groot, is in volle gang en voor zaakvoerster Manon Van Daele (28) zijn het dan ook spannende tijden. “Ik werk al tien jaar in de horeca – momenteel ben ik nog even aan de slag bij Italiaanse speciaalzaak ‘Il Piccolo Mondo’ in Gistel – en besloot dat de tijd rijp is om m’n eigen zaak op te starten. Ik stort me niet zomaar in een avontuur. In januari studeerde ik af aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. (lacht)”

“Ja, het gekende glimmende bordje van de school zal straks ook hier aan de deur hangen. Ik volgde die opleiding om dieper in te gaan op voeding en dranken, maar vooral om de theorie achter het runnen van een zaak te beheersen. Dat is essentieel.” Lekker eten zit trouwens in de familie. “Mijn tante, zus en nichtjes werken bijvoorbeeld in de bekende kwekerij De Oesterput in Oostende”, knipoogt Manon.

Eerbetoon

De zaak zal zo’n dertig klanten een plekje kunnen bieden. “We maken ook werk van een gezellig terras, weg van het verkeer. De focus ligt op takeaway en snelle bediening. Daar is een reden voor: we bevinden ons op een belangrijk kruispunt van en naar Gistel, de deel- en buurgemeenten en de E40-snelweg. De zaak is ook gevestigd in een splinternieuw kantoorgebouw en vlakbij industriezone Konijnenbos. Dit alles zorgt voor een ideale locatie.” De naam van de zaak zal bij veel wielerliefhebbers een belletje doen rinkelen. Voorheen was hier café Tourmalet gevestigd, dat in 1936 werd geopend door gevierd wielrenner Sylvère Maes. “De naam van m’n horecazaak is uiteraard een verwijzing en eerbetoon naar onze lokale wielerheld en zijn indrukwekkend palmares”, duidt Manon. Maes won bijvoorbeeld klassiekers als Parijs-Roubaix (1933) en twee keer de Tour de France (1936 en 1939).

Potentieel

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld), partner van Manon, steunt zijn eega door dik en dun. “Soms moet je durven springen en dat is precies wat Manon doet. Het is logisch dat ik als haar vriend af en toe een handje zal toesteken waar mogelijk, zeker bij de opstart. Ik ben beroepshalve voltijds burgemeester en heb nu al meer dan m’n handen vol, maar ik ben er zeker van dat Manon dat prima zal doen. Nu spreek ik even als burgemeester: dit nieuwe kantoorgebouw op een belangrijke ligging biedt plaats aan in totaal vier handelszaken – waaronder Sylvère – en tweehonderd (kantoor)werkplekken. Deze nieuwbouw heeft dus een hoog potentieel naar werkgelegenheid toe en komt de uitstraling van Gistel ten goede. Ik ben net als onze inwoners benieuwd welke handelszaken hier straks nog komen.” Jobstudenten en flexi’s kunnen zich aanmelden via foodbar@sylvere.be. (TVA)