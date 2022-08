Foodbar Lord of the Wings neemt intrek in Vissershof

Het Vissershof is dood, lang leve het Vissershof. Met de komst van Foodbar Lord of the Wings, krijgt het iconische gebouw een nieuwe en vooral erg hippe invulling. “Als echte Dorpenaars grepen we deze kans met beide handen”, klinkt het bij het ondernemend koppel.

Wie zich Menenaar noemt, maakte ongetwijfeld al kennis met Johan Vandamme (46) en Adeliya Vandamme (37). Vanuit hun vaste stek op de Grote Markt voorzagen ze jaar en dag passanten van een overheerlijke schotel waarbij kip de hoofdrol speelde. “Toch merkten we meer en meer op dat we op de rand van het mogelijke zaten. Het was natuurlijk een prima plaats maar er was gewoonweg geen ruimte meer om te groeien.”

Johan en Adeliya begonnen met een zoektocht naar een nieuwe uitvalsbasis en vonden die dicht bij huis.

“We hadden in het verleden gezien hoe het Vissershof, het oude en vooral erg bekende gebouw in de wijk Ons Dorp, te koop stond. Al snel kwam er een koper op de proppen maar die bleek nadien zijn plannen niet te kunnen realiseren. We sprongen meteen op de kans en plaatsten in een recordtempo onze krabbel onder de verkoopsakte. Het was voor onze zaak een enorme sprong voorwaarts maar vooral als Menenaar werd het voor ons een bijna symbolische stap. Weinig mensen die het Vissershof, De Vis in de volksmond, niet kennen en wij kunnen het nieuw leven inblazen.”

We hebben onze naam opgebouwd met onze gerechten, niet met onze locatie

Klanten vinden de weg

Na de verkoop volgde een grondige renovatie die de plaats klaar moest stomen voor de toekomst. “Aan onze menukaart wordt nu nog niet gesleuteld. Klanten kennen ons vanwege onze recepten op basis van kip en daar zal weinig verandering in komen. Wat wel anders zal zijn, is de plaats die men nu heeft. In onze vorige zaak op de Grote Markt hadden we plaats voor 54 mensen, verspreid over twee verdiepingen. Toch gaf het de indruk erg krap te zijn. Nu hebben we plaats voor 70 mensen en iedereen heeft meer dan voldoende plaats om in alle rust te kunnen eten en drinken. Ook de ruime en vooral gratis parking voor de deur is een absolute meerwaarde. In het stadscentrum werd het vinden van een parkeerplaats meer en meer een probleem, iets waar we niet blind voor mogen zijn.”

Van een plaats in volle stadscentrum naar eentje in de stadsrand? Het geeft het koppel alvast geen kopzorgen. “We hebben onze naam en faam opgebouwd met onze gerechten, niet met onze locatie”, sluiten ze af.

“Ondertussen hebben we onze deuren al geopend en onze klanten vinden hun weg naar hier zonder problemen. Wie weet zal het Ons Dorp van een extra boost voorzien? We kijken alvast met goede moed vooruit want nu hebben we meer dan voldoende plaats voor het organiseren van leuke dingen. Een liveoptreden van een coole band of een thema-avond? Het behoort nu allemaal tot de mogelijkheden!”