Foodbar Knapp opent de deuren in Oostende: “We willen meer zijn dan de doorsnee broodjeszaak”

Stephane Seys (38) en Jaimie Walraeve (31) openden maandag hun gloednieuwe zaak in de Zandvoordestraat in de Oostendse wijk Konterdam. Ze namen de bekende broodjeszaak ‘Knapp lekker lang’ over en maakten er ‘Foodbar Knapp’ van. “We zijn niet de doorsnee broodjeszaak.”

Stephane en Jaimie komen uit een totaal andere sector en besloten onlangs om het roer volledig om te gooien en daar hebben hun drie kinderen van 10 en 6 en 1,5 jaar alles mee te maken.

“Wij komen uit de visindustrie”, zegt Stephane. “In 2017 kwam het bekende visbedrijf Nijf in handen van de familie, waar ik deel van uitmaakte. Een vijftal jaar geleden leerde ik Jaimie kennen en ook zij werkte mee in het bedrijf. Maar samen hebben we drie kinderen en dan moet je soms ook eens aan het gezinsleven denken. In het visbedrijf was het vooral heel vroeg in de morgen starten en dikwijls lange uren. Niet ideaal dus met jonge kinderen.”

Leveren aan bedrijven

Het koppel besloot om de roer om te gooien en nam ‘Knapp lekker lang’ over, de bekende broodjeszaak in de Zandvoordestraat. “We willen niet de zoveelste broodjeszaak zijn, maar een zaak die ook andere maaltijden aanbiedt”, klinkt het bij Jaimie. “Veel kan ik daar nog niet over uitweiden, maar momenteel hebben we al verschillende salades, uiteraard ook broodjes en wraps. Binnenkort volgt er nog nieuws, maar we willen eerst hiermee starten. Ik kan wel al verklappen dat vis uiteraard niet mag ontbreken. We leveren ook aan bedrijven en eventueel ook aan particulieren als het de ‘moeite’ is.”

Jaimie en Stephane gaven de zaak een compleet nieuwe look. “We hebben er wel wat tijd in gestopt”, klinkt het. “Maar we willen dit goed doen. Waarom een zaak als dit? We wilden sowieso opnieuw in de voeding. We eten allebei erg graag en dan leek dit ons de beste optie. De Konterdam is een bloeiende wijk, maar we mikken ook op mensen van buiten de wijk.”