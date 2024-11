Food atelier, traiteur en slagerij Ma-donna opent deuren in Leiestraat

In het gewezen pand van En Faim in de Leiestraat, verwelkomen “the girls” – mama Katija en dochter Dorian – je vanaf woensdag 6 november in de nieuwe traiteurzaak Ma-donna. “We hebben een uitgebreid assortiment, met de nadruk op vers en gezond.”

In het hartje van Kortrijk, Leiestraat 39, kan je vanaf nu terecht bij Ma-donna voor huisgemaakte bereide gerechten. “Wij hebben jullie allemaal even in spanning gelaten over wat hier zal komen, maar nu is het eindelijk zover! Wij zijn Katija en Dorian, moeder en dochter of ook wel bekend onder de naam ‘The girls’. We hebben reeds een carrière van 13 jaar achter de rug met het uitbaten van Bistro Dhôme in Menen. En ondertussen zijn we ook een foodautomaat rijker, die gevestigd is in hartje Mjinde.”

“We waren al enkele maanden op zoek naar een nieuwe thuis voor Bistro Dhôme en toevallig kwamen we dit prachtig pand in centrum Kortrijk tegen, een kans die wij uiteraard niet konden laten liggen. We dachten, we doen eens zot en starten een volledig nieuw concept onder een volledig nieuwe naam en branding. Met heel veel goesting openen wij hier de traiteurswinkel Ma-donna.”

Wat mogen we van the girls verwachten? “Kraakverse, 100 procent huisgemaakte én tasty bereide gerechten. Tapas, sharings, hoofdgerechten, soepen, salades, sauzen, funky belegde broodjes, charcuterie, vis, kaas, veggie, warm, koud en desserts. Daarnaast hebben we een kleine afdeling slagerij met enkel maar de beste kwaliteitsproducten.”

“En uiteraard onze Kroatische gastvrijheid en een glimlach om nooit meer te vergeten. We staan te popelen om jullie met open armen te mogen verwelkomen en mee te nemen op rondreis door onze smaakpapillen.”

Ma-donna is open op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur, op donderdag van 8.30 tot 14 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur.