Fonduehuis De Nisse heeft met Bart Van Nieuwenhuyze nieuwe uitbater: “Mijn vaste kok verhuist mee”

Het restaurant De Nisse in de Hooistraat, waar vooral fondue centraal staat, heeft een nieuwe uitbater. Nu Chris Casteleyn en Christine Peeren met pensioen zijn, neemt voormalig uitbater van restaurant Aquarel Bart Van Nieuwenhuyze de zaak in handen. “We zullen nog sterker inzetten op fondue”, zegt Bart.

Na achttien jaar uitbating geven Chris Casteleyn en Christine Peeren restaurant De Nisse in de Hooistraat uit handen. De zaak was al die jaren gespecialiseerd in fondue maar had daarnaast ook wel nog een klassieke eetkaart. Nieuwe uitbater Bart Van Nieuwenhuyze lijkt op dat elan te willen verder gaan maar zal wel nieuwe accenten leggen.

Focus op fondue

Bart is al wel langer actief in de Brugse horeca. Zo heeft hij voorheen acht jaar lang het restaurant Aquarel op het Simon Stevinplein uitgebaat. “Maar zoals bekend moesten we daar een jaar geleden stoppen omdat heel het gebouwencomplex daar – waar ook de Pizza Hut inzat – werd verkocht en nu volledig wordt verbouwd en heringedeeld”, vertelt Bart. “Ik was dus op zoek naar een ander pand om iets nieuws te beginnen en die zoektocht nam wel wat tijd in beslag. Maar uiteindelijk zijn we hier in dit leuke pand terecht gekomen. Mijn vaste kok van in Aquarel zal ook hier in de keuken staan. We hebben binnen plaats voor dertig mensen en hebben ook nog een leuk terrasje achteraan. Wat de eetkaart betreft zullen we nog sterker inzetten op fondue. We bieden niet alleen de klassieke vleesfondue aan maar ook visfondue in een bouillon, fondue met warme chocolade en fruit en in het seizoen zelfs wildfondue. Een stukje ree bijvoorbeeld, kan perfect dienen voor fondue.

Officiële opening

Daarnaast bieden we ook wel nog klassieke gerechten aan uit de Frans-Belgische keuken. We hebben het interieur ook wat opgefrist en het logo en de huisstijl aangepast. Voorafgaand aan de opening, die we voorzien op dinsdag 17 oktober, houden we ook nog een kleine drink voor de buurt om de mensen hier wat te leren kennen.”

De Nisse, Hooistraat 12, Brugge. Meer info en reservaties: www.facebook.com/Denissebrugge.