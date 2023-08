Fonduehuis B’thoven in Kortrijk blijft bestaan: vrienden Do, Jeroen, Verena en Thomas nemen de zaak over

Sarah Goeminne neemt afscheid van fonduehuis B’thoven in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kortrijk. Na tien jaar laat ze de zaak opnieuw over aan Do Boulaert (47) en Jeroen Ferket (54) van ’t Wit Kasteel die het Sarah in 2013 verkochten. Het koppel zal de horecazaak uitbaten met vrienden Verena Demuyt (32) en haar partner Thomas Zenner (36).

Tien jaar geleden hadden Do en Jeroen, naast B’thoven, ook De Blauwe Hoeve en was ‘t Wit Kasteel volop in opbouw. “Het werd te druk dus besloten we in 2013 B’thoven te verkopen aan Sarah, ze werkte toen nog bij mij in De Blauwe Hoeve”, vertelt Do. Na al die jaren in de horecasector is Sarah nu klaar voor een nieuw hoofdstuk. “Het zal raar doen. Ik zal mijn klanten missen en wil ze allen nog eens van harte bedanken, maar ik ga een nieuwe uitdaging aan.” Henri Rabaut, de zoon van Sarah, zal je wel nog in het weekend in het fonduehuis tegenkomen als jobstudent.

“We zijn met vier, maar je zal voornamelijk de vrouwen zien in B’thoven” – Verena

Na tien jaar sluiten Do en Jeroen hun geliefd fonduehuis opnieuw in de armen en dat doen ze niet alleen. Bevriend koppel Verena en Thomas stappen mee in de zaak. “We zijn met vier, maar je zal voornamelijk de vrouwen zien in B’thoven. Vrouwen aan de macht!” lacht Verena. Do was eigenlijk niet van plan om de zaak opnieuw over te nemen toen Sarah het nieuws bekendmaakte. “Ik ging het normaal niet meer doen, maar Thomas en Verena zijn het geschikte koppel. We zien het helemaal zitten. Het klikt goed en we hebben dezelfde visie.”

Succesformule

Verena staat al sinds haar vijftiende in de horeca en baatte zes jaar frituurbrasserie ‘Diverto’ uit in Evergem. “Ik was ook niet van plan om te stoppen, maar bij het begin van corona toonde er iemand interesse in het pand. Het kwam allemaal samen. Toen ik vervolgens een shift meedraaide bij ’t Wit Kasteel, kriebelde het direct om er samen met Jeroen en Do in te vliegen. B’thoven is een gekende zaak met een succesvolle en toffe formule. Ik heb er alle vertrouwen in.”

“Het concept van fondue en grillades blijft met een kleine uitbreiding en een mooie wijnkaart” – Do

Fonduehuis B’thoven zal van 27 tot 31 augustus gesloten zijn voor wat opfrissingswerken. Op 1 september gaat het quattro van start. “Er zal niet veel veranderen. Het is een charmezaak en dat willen we ook behouden. Het concept van fondue en grillades blijft met een kleine uitbreiding zoals kikkerbil, mergpijp, scampi diabolique, chateaubriand en Mexicaanse spies. We vullen de drankkaart aan met een mooi wijnaanbod, zoals het hoort in een fonduehuis. We zijn allemaal wijnliefhebbers”, vertelt Do.