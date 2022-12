Flow Hospitality zal nieuw casinohotel Middelkerke uitbaten

De bedjes in het casinohotel van Middelkerke worden binnenkort gespreid door de Flow Hospitality Group. Zij bereikten een onderhuurovereenkomst met NV Belcasino’s die eerder de hotelconcessie kreeg toegewezen van het gemeentebestuur. In de laatste gemeenteraad van 2022 werd de huurovereenkomst goedgekeurd.

Flow Hospitality Group is een collectieve managementvennootschap die reeds instaat voor de uitbating van negen hotels langs de Belgische kust. Waaronder de hotels Andromeda en Burlington in Oostende, Helios in Blankenberge, Continental in De Panne, Excelsior in Middelkerke en West Bay, het vroegere Zon en Zee in Westende.

Flow Hospitality Group is een ambitieus en stabiel bedrijf, opgericht door de twee ondernemende families Dobbelaere en Vercaemst uit Westende. Het bedrijf heeft reeds 20 jaar ervaring in de hotelsector en heeft momenteel 560 units in haar portefeuille. Het dagelijks beheer is in handen van Jan Dobbelaere en Stefanie Surmont, samen met Xavier Vercaemst en Inge Decuypere.

Het is een “ambitieus en stabiel bedrijf dat volop voor duurzame groei gaat en door een conceptuele aanpak uitdagende hotelprojecten wil doen slagen”, aldus het gemeentebestuur van Middelkerke.

Het casinohotel onder C-Hotels Concept’ vlag herbergt zo’n 70 kamers en een wellness op één van de meest exclusieve locaties aan de Vlaamse kust.

Bouwwerken gaan snel

Bijna alle ondergrondse ruwbouwwerken van het casino zullen grotendeels afgewerkt zijn tegen het einde van dit kalenderjaar. Dat betekent dat alle technische ruimtes, de kelder van het restaurant, de verbinding van het gebouw met de ondergrondse parking en de benedenverdieping van de evenementenzaal constructief klaar zullen zijn. Ondertussen is de aanleg van de in- en uitrit van de parkeergarage ook gestart. Het casino opent eind 2023 de deuren, daar is burgemeester Jean-Marie Dedecker formeel in. (PG)