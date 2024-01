Florizoone Horecamaterialen wint Heureka Award 2024

Op dinsdag 16 januari mocht schepen van Lokale Economie Alain Lynneel (Vooruit) de winnaar van de Heureka Award 2024 bekendmaken. Met de Heureka Award wordt jaarlijks in aanloop naar de Horecabeurs door een vakjury onder de standhouders gezocht naar nieuwe, innovatieve en originele producten of diensten. Florizoone, de speciaalzaak voor horecamateriaal uit Oostende, won deze editie met de Turbochef Plexor, een modulaire ovenlijn.

Op 5 februari opent de 15e editie van de Horecabeurs in het MEC Staf Versluys. De beurs is een van de grootste in zijn soort in Vlaanderen en mag jaarlijks ook heel wat innovatieve producten en diensten verwelkomen.

Voor de Heureka Award ‘24 schreven zich dit jaar liefst 24 bedrijven in. De vakjury (bestaande uit Seaweedchef Donald Deschagt, marsepeinmeester Anthony Lams, Jürgen Nijs van Horeca Forma, Kobe Cardinaels van Cardi’s Café en ondergetekende) wachtte dit jaar dan ook een moeilijke opdracht.

Uit alle inschrijvingen puurde de jury uiteindelijk een selectie van vijf genomineerden: Flowers Forever, dat zijden bloemboeketten voor Horeca & B2B verhuurt, Dekuyper Products met zijn Co2-neutrale dispensers en navulling, Spuntini BV met Jeremy’s Relish (gemaakt van voor verkoop in supermarkten afgekeurde groenten), Casteleyn Horecamateriaal BV met de revolutionaire Winterhalter vaatwas Clima Plus en Florizoone met de modulaire ovenlijn Turbochef Plexor.

Rapid cooking

Die laatste won finaal het pleit. “Deze spectaculaire innovatie in rapid cooking is speciaal ontworpen voor de moderne keuken, telt drie technologieën op een gebruikersinterface, beperkt het stroomverbruik en kan door een personeelslid bediend worden”, vatte jurylid Jürgen Nijs de kwaliteiten van het toestel samen.

Opmerkelijk was dat de vijf genomineerden met hun producten bijzondere aandacht voor duurzaamheid, energiebesparing en milieuvriendelijkheid etaleerden. (MM)

De Horecabeurs opent op 5 februari de deuren in het MEC Staf Versluys en loopt tot en met 8 februari. De vakbeurs, waarop ook diverse workshops en infosessies worden gegeven, brengt op 7.000 m² zo’n 160 standhouders samen.