Florence en Dries verbouwen bekend hotel Ter Zaele in Westkapelle en laten bezoekers gratis ‘grabbelen’

Hotel Ter Zaele in Westkapelle ondergaat de komende maanden een totaalrenovatie. Florence Depauw (30) en echtgenoot Dries Quintens (32) toveren het om tot Zaelig Hotel. Enkel de buitenmuren blijven staan, al de rest moet en mag weg. En dat laatste mag je best letterlijk nemen, want maandag mocht wat overblijft in het hotel gratis opgehaald worden. “Vaste klanten zullen het hier na de renovatie niet meer herkennen”, zegt Florence.

Het leek wel een drive-in, maandagochtend aan Hotel Ter Zaele in de Oostkerkestraat in Westkapelle, deelgemeente van Knokke-Heist. Het was een komen en gaan van mensen die hoopten een laatste slag te slaan. Terwijl er vorige week nog een uitverkoop aan zachte prijsjes werd gehouden, mocht maandag alles wat overbleef helemaal gratis weg. En dat lokte uiteraard heel wat nieuwsgierigen.

Zelf afbreken

Zetels, servies, kasten, oude televisies… Werkelijk alles passeerde de revue. “We komen van net over de Nederlandse grens en komen eens kijken of we een zaakje kunnen doen”, glimlacht een Nederlands koppel, met enkele glazen in de hand.

Andere gegadigden zien we dan weer sleuren met een televisietoestel of oude printer. “De mensen moet wel alles zelf afbreken en moeten voor ze vertrekken eerst even tonen wat ze meehebben”, legt Florence Depauw uit.

Derde generatie

Samen met haar echtgenoot Dries Quintens blaast ze het hotel de komende tijd nieuw leven in. Voor Florence is het alvast thuiskomen, want eerst waren er haar opa en oma die het hotel in 1971 openden, daarna nam mama Sabine (60) Ter Zaele over. Nu volgt met Florence (30) dus de derde generatie, al zal dat wel in een volledig nieuwe setting zijn.

“Enkel de buitenmuren blijven staan. De rest wordt allemaal gestript of gerenoveerd”, zegt Florence, die voorheen actief was in de mediasector. Toen haar mama enkele jaren geleden vertelde over haar plannen om te stoppen, begon het idee te rijpen om in haar voetsporen te treden. Toen ook haar echtgenoot Dries overtuigd was, waagde de koppel samen de stap.

Vier extra kamers

De capaciteit van het hotel wordt opgetrokken van 18 naar 22 kamers. Dat kan doordat het restaurant aan het hotel wordt omgetoverd in vier extra kamers. “En er komt ook een andere naam. Ter Zaele wordt Zaelig Hotel, een hippe interpretatie van een gevestigde waarde, zeg maar”, glimlacht Florence.

Het koppel hoopt tegen de paasvakantie 2024 de deuren te openen. Een strakke deadline, maar wel eentje waar ze vertrouwen in hebben. “We gaan voor een Scandinavische, industriële stijl en mikken drie sterren. Er zal ook veel met hout gewerkt worden”, zegt het koppel.

“Vaste klanten zullen het wellicht niet meer herkennen.” Wat dan weer wél herkenbaar blijft, is het feit dat het hotel een familiehotel blijft. Mét zwembad en huisdieren die welkom zijn. (MM)