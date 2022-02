Fleure Sasanguie (48) opent eet- en praatcafé Fleure de Lys in Ooigem

Het clubhuis van Ooigem Yacht Club Leiekanaal krijgt een nieuwe bestemming. Fleure Sasanguie (48) uit Anzegem zal er vanaf 18 februari het eet- en praatcafé Fleure de Lys uitbaten. “Ik focus op de eenvoudige, budgetvriendelijke keuken”, zegt ze.

Fleure heeft heel wat horecaervaring. 15 jaar lang had ze een eigen cateringbedrijf en later was ze ook nog oprichter van het Wafel Atelier in Kortrijk. “Ik stopte met het Wafel Atelier omdat ik heel wat van mijn dochter miste, zoals toneeloptredens of schoolfeesten. Nu is mijn dochter 18 jaar en begon het toch wat te kriebelen om terug in de horeca te stappen”, schetst ze.

Fleure hoorde via via dat de eigenaars van het Bierhuis aan de Waterkant in Ooigem ermee zouden ophouden. Daarom zocht ze contact met hen. “Het gebouw ligt op een prachtige locatie, dus was het mij zeker de sprong waard. Het verschil met catering op verplaatsing is dat ik nu een vaste stek heb”, legt ze uit.

Budgetvriendelijk

’s Middags en ‘s avonds zal Fleure dagschotels of suggesties aanbieden. In de namiddag biedt ze de mogelijkheden van een tearoom aan.

“Ik focus op de eenvoudige, budgetvriendelijke keuken, maar de gasten zijn uiteraard ook welkom voor een pintje aan de toog. Op regelmatige basis kies ik een bier van het moment voor mijn klanten. Dat allemaal in een huiselijke sfeer met plantjes en stripverhalen en gezelschapsspelen voor de kinderen”, geeft ze aan.

Yacht Club Leiekanaal

Nabij Fleure de Lys liggen de aanlegkades van Ooigem Yacht Club Leiekanaal. De eerste boten zullen daar in april aanmeren. “Samen met de yachtclub zal ik hier een mooi verhaal proberen te schrijven”, besluit Fleure.

(NVR)