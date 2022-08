Fleur de Riz: verfijnde Aziatische keuken in Fortstraat

De Fortstraat is sinds kort een nieuwe culinaire hotspot rijker. Fleur de Riz opende er zopas de deuren en zal klanten verwennen met een verfijnde Aziatische keuken.

Wie er voor het eerst binnenstapt, zal er meteen een bekend gezicht tegen het lijf lopen. Ye Xiao (42), in Komen beter bekend als ‘Mia’, was de dame die vroeger achter het kookfornuis van Wok Star stond. “Het gebouw waar we toen actief in waren, werd verkocht om uiteindelijk een fitnessclub te worden”, lacht de keukenprinses.

“We hebben toen aan onze klanten beloofd terug te keren en dat doen we met Fleur de Riz. Omdat we toen toch spraken over een volledige verandering, kozen we meteen voor een hip en fris interieur maar vooral voor een nieuwe naam. Fleur de Riz, de bloem van de rijst, die de basis is van heel wat van onze gerechten. Trouwens, we werken met het principe van een open keuken zodat iedereen kan zien dat al onze gerechten vers zijn en hier ter plaatse worden voorbereid. Klanten kunnen hier ter plaatse eten of kunnen hun maaltijd mee naar huis nemen.” (SR)