Fleur (43) van ontbijtzaak Blackbird in Brugge genomineerd voor twee Vegan Awards: “Al twee keer tweede, nu willen we winnen!”

Net als bij de vorige editie is Fleur Vandekerckhove (43) niet voor één, maar twee Belgian Vegan Awards genomineerd. Haar vegan ontbijt- en lunchzaak Blackbird maakt kans op ‘Best Restaurant’, terwijl ze met haar kledinglabel Radikal Kindness de award voor Best Fashion & Lifestyle kan winnen.

Op maandag 24 maart worden in ‘De Centrale’ in Gent de jaarlijkse Belgian Vegan Awards uitgereikt. De uitreiking met bijhorend gala is een initiatief van veganismevereniging BE Vegan. De Belgian Vegan Awards, verspreid over tien categorieën, worden uitgereikt aan ondernemers die het voorbije jaar uitblonken met innovatieve plantaardige producten.

“We zijn al twee keer tweede geworden. We hopen om deze keer echt wel te winnen”

Net als bij de vorige editie zal Fleur Vandekerckhove, die in Brugge de vegan ontbijt- en brunchbar Blackbird runt, van de partij zijn op de uitreiking. Vorig jaar was ze zowel genomineerd met Blackbird, in de categorie ‘best breakfast’, als met haar kledingmerk Radikal Kindness in de categorie ‘best webshop’. “Toen zijn we twee keer tweede geworden. Op zich wel een mooi resultaat, maar toch ook een beetje zuur als je er zo dichtbij bent”, zegt Fleur. “Nu zijn we opnieuw twee keer genomineerd: met de horecazaak voor ‘best restaurant’ en met het kledingmerk voor ‘best fashion & lifestyle’. We zijn een jaar verder, wellicht al iets bekender en nu hopen we toch écht wel om te winnen. De procedure is nu wel wat anders dan de vorige keer. Het brede publiek had wel al kunnen stemmen voor ons, maar om echt genomineerd te zijn; moesten we zelf nog eens ten opzichte van de organisatie verduidelijken waarom we innovatief zijn.” En daarin zijn Fleur en haar team dus duidelijk in geslaagd.

Volledig plantbased

Fleur nam in juli 2019 samen met haar partner de bestaande horecazaak Blackbird aan het Jan Van Eyckplein in Brugge over. In de voorgaande uitbating was het vegan en vegetarisch aanbod optioneel, maar ze vormden het om tot een keuken tot volledig ‘plantbased’ is. Het kledinglabel Radikal Kindness bestaat vooral uit kledingstukken in biokatoen en geeft in het design boodschappen mee over dierenliefde, maar ook over inclusie, dierenliefde en antiracisme.