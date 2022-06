Filip en Eveline nemen (straks) met pijn in ‘t hart afscheid van ‘t Elfde Gebod: “De gezondheid gaat voor”

Het nieuws komt onverwacht, maar klanten wisten al langer dat Filip Vanacker met zijn gezondheid sukkelde. Samen met zijn Eveline stoppen ze dit jaar nog met café ’t Elfde Gebod, geïnteresseerde overnemers kunnen eventueel zelfs eerder al het roer overnemen.

Er vloeit een traan, maar de harde beslissing is genomen. Filip Vanacker (61) en Eveline Demierbe (62), sinds 2006 het koppel dat met hart en ziel ’t Elfde Gebod tot een van Izegems drukst beklante cafés maakte, houden er mee op. De gezondheidstoestand van Filip zit er voor veel tussen natuurlijk. “In januari werd ik getroffen door een trombose. Ondertussen sta ik al opnieuw een tijdje in het café, maar die lange uren, dat kan ik niet meer aan.”

Verenigingen maken van ‘t Elfde Gebod een sterk café

Echtgenote Eveline Demierbe zit wel nog vol vuur en vlam, maar kan het uiteraard in haar eentje ook niet aan. “Het was een heel moeilijke knoop om door te hakken, maar de beslissing is deze week gevallen. We stoppen er zeker tegen 31 december mee, maar mochten van de brouwerij (De Brabandere, red.) op zoek naar een overnemer. Dus mogen kandidaten zich melden, we kunnen altijd eens om tafel gaan zitten.”

Café ’t Elfde Gebod heeft een uniek interieur, het staat volgestouwd met snuisterijen, van heiligenbeelden tot koffiemolens, wat het een unieke, huiselijke sfeer biedt. “Jarenlang hebben we daar aan gebouwd, het zou mooi zijn mochten onze opvolgers dit verder zetten. Maar dat ligt in hun handen natuurlijk.”

Café sinds 1818

Het café op het Kerkplein bestaat eigenlijk sinds 1818, het genoot jarenlang bekendheid als café De Peer, maar Filip en Eveline veranderden de naam toen zij aan het roer kwamen te staan. De bruine kroeg herbergt heel wat verenigingen en is in de schaduw van de Sint-Tillokerk ook goed gelegen. Zopas beleefde men er nog een hoogdag met de passage van de triatlon. “Het is mooi geweest”, vat Filip samen. “We hebben het altijd graag gedaan.” Eveline: “En met liefde voor onze klanten. In het begin was het wat zoeken natuurlijk, maar uiteindelijk bouw je ook je cliënteel op dat bij je past.”

Eveline Demierbe en Filip Vanacker keren straks met pijn in het hart hun geliefde café ‘t Elfde Gebod spreekwoordelijk de rug toe. (foto a-Frank) © foto a-Frank Meurisse

Na de lockdowns was het al wat moeilijker voor Filip om de motor opnieuw op gang te krijgen, zijn trombose deed er uiteraard geen goed aan. “Onze gezondheid komt op de eerste plaats. We kunnen ook allebei met pensioen gaan.”

Het café gaat ook niet van de ene op de andere dag dicht. “We moeten zes maanden vooropzeg doen en mochten we geen overnemer vinden, dan gaan we tot eind 2022 door. Maar er kan dus gesproken worden mochten gemotiveerde overnemers zich melden.”

bekend buiten stadsgrenzen

Café ’t Elfde Gebod geniet zelfs tot buiten de stadsgrenzen bekendheid. Van heinde en verre komen hondenliefhebbers afgezakt voor de Maltezerclub waarvan Eveline de drijvende kracht is. In het café zijn ook heel wat volksspelen aanwezig, daardoor houden groepen of verrassingsreizen ook vaak halt op het Kerkplein. “We zijn dankbaar voor de mooie jaren die we er hebben gekend, maar nu moeten we deze moeilijke beslissing nemen.”