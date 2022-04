Filip en Brenda nieuwe uitbaters van café De Kalkoven: “We willen de authenticiteit van dit bruine café behouden”

Vrijdagavond 1 april debuteren Filip Gordier en Brenda Vandeputte als uitbaters van café De Kalkoven op de hoek van de Tieltstraat en de Nagelstraat in Kanegem. “We willen de authenticiteit behouden en dit als bruin café blijven uitbaten”, zegt het echtpaar.

Filip Gordier (52) en Brenda Vandeputte (54) groeiden op in Kanegem, maar wonen nu met hun gezin (zoon Rune wordt 18 jaar in april) in Oostrozebeke. “Maar ook onze ouders en grootouders waren echte Kanegemnaars. Mijn ouders hebben nog tien jaar café Tivoli open gehouden”, duidt Filip Gordier die in zijn loopbaan als doelman ook nog voor Dosko Kanegem uitkwam.

Na twee keer met Roland en Erna babbelen was de deal geklonken

Filip was actief in de natuursteenbranche, Brenda werkt in het bankwezen. Toen Dosko Kanegem nog het lokaal had in De Kalkoven kwam het koppel er vaak over de vloer. “We kennen Roland en Erna dan ook goed. Op een dag heb ik gewoon naar hen gebeld of het café eventueel te koop was. En na twee keer over babbelen, kwamen we tot een akkoord. Een deal die Roland bezegelde met een schouderklop. Zij zullen nu meer tijd hebben om te genieten.”

Uitgebreidere openingsuren

Het café bestaat al meer dan 100 jaar. Erna Verhooghe stond ruim 42 jaar achter de toog, haar schoonmoeder hield het ook 36 jaar open. Maar nu komt het in handen van een andere familie. “Roland en Erna vertrouwden ons toe dat ze graag de naam De Kalkoven behouden. En dat zullen we ook doen. We willen de authenticiteit van het café ook bewaren.” De openingsuren worden wat uitgebreid. “Op woensdag is onze sluitingsdag, de andere dagen zal ik om 10 uur openen en dat tot sluitingstijd”, zegt Filip. “De bedoeling is dat ik in de week de zaak alleen run en in het weekend dan assistentie krijg van mijn echtgenote.”

Vrijdag 1 april vindt al de opening plaats. “We bieden een glaasje aan aan iedereen die langskomt.”

Filip en Brenda hebben ook een grote vriendenkring. “Ik ben ondervoorzitter van de Kurte Tieze, de fietsclub van voorzitter Tom Steyaert die vertrekt vanuit ’t Vliegend Peerd. We bestaan al ongeveer anderhalf decennium. Meefietsen op zondagvoormiddag zal er niet veel meer inzitten voor mij, maar wie weet als ik eens lief naar mijn vrouw kijk…”

Straks wordt dit hier ook opnieuw het lokaal van Dosko Kanegem

Ook Brenda laat zich niet onberoerd in het verenigingsleven en is actief in het bestuur van Dosko Kanegem. “Ik doe er de boekhouding en spring wel eens bij in de kantine als het nodig is.” En ja, De Kalkoven wordt opnieuw het lokaal van Dosko Kanegem. “Voorzitter David Algoet is een van mijn beste vrienden”, oppert Filip. “Hij kwam zelf met het idee aandraven.”

De Kalkoven is al jarenlang het lokaal van de vinkeniers en de hanenkraaiers. “En die clubs blijven hier ook aan boord. Maar we richten onder voorzitterschap van Ann De Four ook een kaartclub op. De naam is al bekend: De Ovenpekkers. En er komt een dartsbord en mocht het enthousiasme groot zijn, dan kan daar ook een club ontstaan.”

Fietsers dankzij Briek Schotte

De bierkaart wordt uitgebreid tot in totaal 33 biertjes. “Ook Orval, Westmalle, Quadrupel… staan straks op de kaart. We zullen ook warme hapjes aanbieden en straks ook tapasplanken. We passen onze kaart wat aan naar de jeugd toe. Voor hen voorzien we in de veranda een leuke plek. Onze zoon Rune speelt voetbal in Tielt, maar is lid van de KLJ in Kanegem. We denken zo ook wat jong volk te mogen ontvangen, maar uiteraard is iedereen hier welkom. We willen de mensen een warm gevoel geven en hen leuke momenten laten beleven. En we hopen ook de toestemming te krijgen om op het trottoir een klein terras te mogen maken. Er passeren hier dankzij Briek Schotte nogal wat fietsers. En ook die zullen we met open armen ontvangen”, besluiten Filip en Brenda.