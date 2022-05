Fiere moeder van chef Martijn die zijn eerste Michelin-ster heeft: “Heel hard voor gewerkt”

Chef Martijn Defauw van Rebelle heeft voortaan een Michelin-ster aan de gevel van zijn restaurant in Marke hangen. Ook moeder Patricia Baert is trots. “Hij had het niet verwacht.”

Patricia Baert uit Meulebeke glundert vandaag wat extra als het over haar zoon gaat. Zelf roert ze al twintig jaar in de potten van de zogenaamde ‘Villa’ van Roularta Media Group. De liefde voor lekker eten deelt chef Martijn dus van geen vreemde. Onlangs hield hij nog een lofzang voor haar preischotel én goede zorgen in De Krant van West-Vlaanderen.

“Ik wist eerlijk gezegd niet dat hij vandaag naar die uitreiking zou gaan. Typisch Martijn”, glimlacht ze. “Ik kreeg tijdens het werk een telefoontje van mijn zus om mij proficiat te wensen. Toen ik de telefoon neerlegde, zag ik een berichtje binnenkomen van Martijn om te zeggen dat hij een ster had binnengehaald. Ik ben heel blij en trots natuurlijk.”

“Niet veranderen”

Hoewel het geen verrassing is, waren moeder en zoon toch verrast. “Een tijdje geleden had hij het er nog over, dat het misschien iets was voor volgend jaar. Maar het was nooit het grote doel van Martijn. Hij had het dan ook niet verwacht. Ondanks de prijzen die hij al kreeg (onder meer ‘dessert van het jaar’ en ‘young chef award’, red.) is hij altijd zichzelf gebleven. Hij gaat hier ook niet door veranderen. Zo’n Michelin-ster is vooral een mooie bekroning op het harde werk van hijzelf en het team.”