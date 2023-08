Fien runt al tien jaar La Petite Fabriek in Doornik: “Mijn doel is mensen met elkaar verbinden”

La Petite Fabriek in Doornik bestaat tien jaar en is uitgegroeid tot een unieke locatie die ook in onze contreien tot de verbeelding spreekt. De muziekoptredens, de feesten, de teambuildings, het vakantieverblijf: de activiteiten waaieren alle kanten uit en trekken een heel gevarieerd publiek aan. De vrouw aan het roer is Fien Dewaele die in Kortrijk woont.

La Petite Fabriek is geen oud bedrijfsgebouw zoals de naam laat vermoeden, maar een vierkantshoeve in een landelijk stukje van Doornik. In 2007 kochten Fien Dewaele (54), haar jongere zus Trui (48) en schoonbroer Piet Decoster (54) de toen vervallen boerderij aan om die jaren later, na stevig renovatiewerk, te openen als ontmoetingsplaats. Het groene decor, de watermolen naast en de woonwagens achter het huis helpen mee om van het domein een plek te maken met een grote aantrekkingskracht. Al hebben de medewerkers daar op een maandagmorgen niet veel oog voor als ze de sporen van een feestweekend moeten weg werken. Nadat Fien iedereen hartelijk begroet heeft, beginnen we het gesprek.

Er wordt hier nog altijd vrolijk gefuifd blijkbaar? De coronaperiode lijkt alweer goed verteerd.

“Dat klopt gedeeltelijk. Na 2021 hebben we een korte revival gekend en waren er ontzettend veel activiteiten. Nu ervaren we dat bedrijven op hun teambuildings zijn gaan beknibbelen en dat voelen we toch. Algemeen loopt het wel goed, zeker in de weekends. Er zijn om de haverklap trouwfeesten, geboorterecepties maar ook het vakantieverblijf lokt veel volk, vriendengroepen vaak. Het domein is ook een geliefde plek geworden voor fotoshoots, zeker bij trouwlustigen maar ook mode- en meubelmerken komen om die reden hoe langer hoe meer langs.”

Al dankt La Petite Fabriek zijn bekendheid in het Kortrijkse toch in hoofdzaak aan de muziekoptredens.

“Dat zal wel zo zijn en muziek is voor ons ook de lijm van alles wat hier gebeurt. Artiesten als Wannes Cappelle, Stef Kamil Carlens of folkbands in het algemeen zijn hier kind aan huis. Er is een grote liefde voor muziek, maar toch vertegenwoordigen die optredens slechts tien procent van wat we hier allemaal doen. Die zijn dan ook geen winstpost voor ons en daarmee alleen zouden we het niet redden. We behoren nu eenmaal niet tot het gesubsidieerde circuit zoals culturele centra en moeten altijd alles tot de laatste euro zelf betalen. Dat neemt niet weg dat we de artiesten koesteren en blij zijn als ze over de vloer komen. Zo verbleef de bekende Franse zanger Manu Chao hier onlangs een week omdat de vzw Via Lactea van mijn zus Trui en schoonbroer Piet hier in Doornik en elders in ons land concerten met hem organiseerden. Ook in La Petite Fabriek nemen ze de organisatie van alle podiumactiviteiten voor hun rekening.”

Waarvoor komen mensen uit de Leiestreek nog meer naar hier?

“De teambuildings zijn toch redelijk populair bij Vlaamse bedrijven. Zo is de groep Barco hier al verschillende keren geweest en kwam ook Boss Paints uit Beveren-Leie al enkele keren langs. Verder hebben de hogescholen Vives en Howest hier al seminaries georganiseerd en komt ook Het Wilde Westen (organisatie achter de concerten in De Kreun in Kortrijk, red.) hier al eens voor een vergadersessie. Veertig procent van de bezoekers zijn Vlamingen, maar we zijn er vooral trots op dat we hier een mix van Walen, Noord-Fransen en Vlamingen mogen ontvangen. Het maakt dat deze plek is uitgegroeid tot een kruispunt van culturen en ideeën, zoals we het van bij de start voor ogen hadden.”

Hoe is het om orders te moeten geven aan je zus, ook mede-eigenaar van La Petite Fabriek?

“Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we praten veel met elkaar en discussieren over alles wat hier gebeurt tot we er aan uit geraken. Trui en ik hebben een heel goede band. Dat helpt want finaal moet ik inderdaad wel de knopen doorhakken.”

Je noemt je zelf liever coordinator dan zaakvoerder maar finaal heb je hier het laatste woord. Hoe zou je jezelf omschrijven als leidinggevende?

“Ik streef ernaar om mensen te verbinden. Een goede teamspirit vind ik enorm belangrijk. Of iemand hier nu poetst, kookt, concerten programmeert of de contacten verzorgt: die taken zijn voor mij allemaal even essentieel voor een goede werking. Als La Petite Fabriek een unieke plek is geworden, is het precies door het grote engagement van iedereen die meehelpt, of het nu vaste medewerkers of vrijwilligers zijn. Zelf vind ik als ondernemer inspiratie bij André Pelgrims, een expert in groepsdynamiek en auteur van het boek Dansen naar Vrijheid. Hij zegt dat je je in leiderschap kwetsbaar moet durven opstellen en dat eerlijkheid en authenticiteit belangrijk zijn. Ik kan me daar volledig in vinden.”