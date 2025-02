Femke (18) bedenkt eigen wodka

De Oostendse Stokerij van Niko De Dobbeleer pakt uit met een eigen wodka, bedacht door plusdochter Femke. “We stoken in de vismijn en willen de productie snel opschalen”, luidt het.

Sinds begin 2024 wordt er drank gemaakt in een vroeger pakhuis in de vismijn. Aanvankelijk bier en sterke drank, maar sinds enkele maanden enkel gin en wodka. Niko De Dobbeleer is nog steeds de man achter de familiale hobby, die langzaam uitgroeit tot een kleine onderneming.

Rosbaya

“Gin heeft een alcoholpercentage van minstens 38 procent en moet gemaakt worden met jeneverbes. Wodka moet kleur- en geurloos zijn, bevat minstens 37,5 procent alcohol”, duidt Niko. Hij wilde zich na de succesvolle Ostend Gin ook toeleggen op een wodka. Hij betrok ook plusdochter Femke.

“Nico vroeg me op een gegeven moment of ik zin had om een wodka te maken”, herinnert de 18-jarige Femke Fin zich. “Ik lust heel graag zelf wodka en weet dat het erg populair is bij jongeren. Er moest een smaak ontwikkeld worden. Ik hou van rode vruchten en we gingen aan de slag met framboos en aardbei. Daaruit volgde de smaak en naam Rosbaya. Onze fruitige wodka drink je als cocktail met tonic die een bittertje toevoegt. De jeugd zal het ook wel lusten samen met een Redbull of Sprite. Wodka Tonic wordt komende zomer de nieuwe gin”, promoot Femke. Na de smaak volgden een fles, dop en etiket.

Stookproces

Niko wijst er op dat het iets complexer is dan dat: “Onze Ostend Gin wordt elders gemaakt. Deze wodka is het eerste product dat we helemaal volledig op deze site ontwikkelden. Ons fruit komt van lokale boeren. Het gaat in ketels waar we alcohol toevoegen en een tweetal weken laten inwerken. Nadien wordt het gedistilleerd. Ook het bottelen, labelen en afwerken gebeurt in de vismijn. Ik heb het technisch proces begeleid maar het is Femke die de leiding nam.” Er zijn plannen: er werden 40 flessen gemaakt en binnenkort wil men de productie uitbreiden. “De ketels zijn al gevuld. Over een vijftal weken kunnen we draaien op een dubbele capaciteit. Dat zal nodig zijn want de reacties van de vaste klanten zijn goed. Nadien zal de wodka te koop zijn in winkels en we willen ook leveren aan de horeca. We hebben ook plannen voor een tweede gin en twee soorten jenevers”, zegt Niko.

Rosbaya Vodka kost 29,99 euro is te bestellen op de site www.stokerijoostende.be