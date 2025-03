Fem en Magalie openen Le Petit Restaurant: “Elke dag doorlopend open”

Liefhebbers van een verfijnde Franse klassieke keuken zijn verheugd met de komst van Fem en Magalie in Le Petit Restaurant in Veurne, een kleine parel in de schaduw van de kerk en met het standbeeld van Will Tura als buur.

“Het was steeds mijn droom om een eigen restaurant te runnen”, stelt Fem Sesier (43), doorgewinterd in de horeca. Ze is oud-leerling van hotelschool Ter Groene Poorte en heeft stage gelopen bij de beste huizen om zich uiteindelijk te vervolmaken bij slager Dierendonck, de meester van het vlees. Je mag je in Le Petit Restaurant dus aan het beste van het beste inzake vleesbereidingen verwachten. Wat niet wegneemt dat de visliefhebbers hier ook het beste uit de Noordzee op het bord krijgen.

Ruime keuze

Tot nader order staan Fem en Magalie elke dag tot uw dienst. Chef Fem ontfermt zich over het reilen en zeilen in de comfortabele keuken, terwijl gastvrouw Magalie de gasten op joviale en smaakvolle wijze ontvangt en bedient.

“Elke dag zijn we doorlopend open vanaf 12 uur. ’s Middags is er een ruime keuze van de kaart of een veranderend dagmenu, met in het weekend een speciale suggestie. In de namiddag zorgen we voor heerlijke ijscoupes, crème brulée en pannenkoeken aangevuld met tal van versnaperingen”, geeft chef Fem graag mee, terwijl gastvrouw Magalie met de breedst mogelijke glimlach bedient.

Ode aan vader

Naast een brede selectie van schotels schenkt Le Petit Restaurant ook aandacht aan de liefhebbers van een smaakvolle borrel. Het fraaie gamma nodigt alvast uit om te genieten van een aperitief of afzakkertje. Een mooie reeks whisky’s springt hier in het oog. Gastvrouw Magalie: “Dat is een ode aan mijn vader Johnny, een groot liefhebber van deze Schotse drank.”

Het is meteen duidelijk Le Petit Restaurant een ontmoetingsplaats is voor de liefhebbers van het lekkere leven, met een heerlijke seizoensgebonden tafel, een smaakvolle borrel en de beste Spaanse en Italiaanse wijnen. Reserveren is de boodschap, want de zaak telt slechts 18 zitjes.

Le Petit Restaurant vind je in de Sint-Walburgastraat 2 in Veurne. Meer info: info@lepetitresto.be, 0492 56 52 00 of op Facebook.