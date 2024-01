Feestzaal Ter Eeste op domein brouwerij Rodenbach sluit na 22 jaar de deuren: “Herdefiniëren van ons biertoerisme-aanbod”

De start van het nieuwe jaar betekende ook het einde van de Roeselaarse feestzaal Ter Eeste op het domein van brouwerij Rodenbach in Roeselare. Honderden koppels vierden er de voorbije 22 jaar hun huwelijksfeest. “In een veranderende wereld zijn we nu toe aan het herdefiniëren van ons biertoerisme-aanbod”, aldus Peter Buelens, communicatieverantwoordelijke van Rodenbach.

Na 22 jaar hield feestzaal Ter Eeste er eind december mee op. In die ruim twintig jaar vonden op de site van Brouwerij Rodenbach langs de Spanjestraat honderden huwelijksfeesten plaats, maar ook voor seminaries of vergaderingen was de locatie erg in trek. Aanwezigen genoten in de omgeving van eikenhouten Rodenbachvaten van het unieke kader. “In 2001 werd het bezoekerscentrum met seminarieruimte en topcateringservice plechtig geopend. Met het professioneel openstellen van de brouwerij voor bezoekers was Rodenbach een pionier in het Belgisch biertoerisme”, blikt Peter Buelens, communicatieverantwoordelijke van Rodenbach, terug.

Verschuiving

Met de feestzaal zette Rodenbach haar bieren extra in de kijker. “We kijken met grote tevredenheid terug op de afgelopen 22 jaar waarin duizenden bierliefhebbers ons uniek Vlaams roodbruin bier hebben ontdekt. Honderden koppels vierden er samen met hun vrienden feest, honderden bedrijven organiseerden hier productvoorstellingen en seminaries”, aldus Buelens.

Toch kiest Rodenbach er nu voor om een andere weg te bewandelen. “In een veranderende wereld zijn we nu toe aan het herdefiniëren van ons biertoerisme-aanbod. We zien een grote verschuiving van groepstoerisme naar een meer individuele aanpak. We willen hier meer op inzetten en meteen ook de invulling en beleving op de site actualiseren.”

Hoe Rodenbach de vrijgekomen ruimte precies wil invullen, is nog niet duidelijk. “De plannen worden verder uitgewerkt en zullen in verschillende fases worden uitgevoerd.”

Blending lab

De stad en brouwerij Rodenbach dienden enige tijd geleden al een dossier in om een digitaal bezoek aan de brouwerij mogelijk te maken. Daarnaast zijn er ook plannen om een interactieve Blend your own Rodenbach workshop aan te bieden in een blending lab. Toerisme Vlaanderen kende inmiddels al een subsidie van 161.789 euro toe voor dit project.