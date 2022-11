Feestzaal Sol-Muna wordt pop-uprestaurant Maison Maurice

Feestzaal Sol-Muna verandert binnenkort van concept. Het pop-uprestaurant Maison Maurice is zo’n groot succes dat de zaakvoerders zich daarop gaan focussen. Vanaf januari 2023 kan je er elk weekend terecht voor een gastronomisch viergangenmenu.

In feestzaal Sol-Muna in de Sint-Amandusstraat in het centrum van de gemeente kon je de afgelopen 10 jaar terecht voor allerlei gelegenheden: communies, trouwfeesten, babyborrels, rouwmaaltijden… Toen die activiteiten tijdens de coronacrisis verboden waren, gingen de zaakvoerders Lawrence Defoor en Stéphanie Soenens met het pop-uprestaurant Maison Maurice van start. Ook na corona zetten ze het concept enkele dagen per maand verder. Dat is zo’n succes dat Maison Maurice vanaf januari 2023 een volwaardig restaurant wordt.

“Klanten kunnen hier voortaan terecht voor een gastronomische beleving in een ontspannen sfeer en tegen betaalbare prijzen”, verduidelijken chef-kok Lawrence en Stéphanie, die instaat voor de bediening. “We houden het bewust kleinschalig en kunnen hierdoor onze gerechten naar een nog hoger niveau tillen en onze gasten nog beter in de watten leggen. We gaan voluit voor casual fine dining in een gemoedelijke sfeer.”

Geen stijf gedoe

“Maison Maurice zal open zijn op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag en dat enkel op reservatie. Elke maand pakken we uit met een nieuwe menu volgens seizoen en inspiratie van de chef: vier hapjes gevolgd door een viergangenmenu met verse koekjes en zoetigheden. Hoe je onze stijl kan omschrijven? We staan voor een klassieke Franse keuken met internationale invloeden, altijd met kwalitatieve ingrediënten. Voor de liefhebbers zal er een mooie wijnkaart zijn, leuke aperitieven en passende wijnsuggesties per glas.”

“En no worries, bij ons is er geen stijf gedoe. We gaan volop voor een gemoedelijke sfeer waar iedereen welkom is. De naam Sol-Muna zal verdwijnen. Feesten kunnen ook nog, maar enkel voor grotere groepen en met een vast menu. Voor kleine groepjes tot maximaal 20 personen is het concept ‘Chef’s table’ ideaal. Er wordt dan een mooie tafel voorzien naast de open keuken. Grotere groepen (vanaf 35 of vanaf 50 personen, afhankelijk van het moment) kunnen de zaak volledig privé huren, bijvoorbeeld voor een huwelijksfeest of een jubileum, ook met een vast menu.”