Feestzaal Maelstede wordt één dag lang pop-up restaurant tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne: “Op vraag van gemeentebestuur”

Op zondag 25 februari wordt feestzaal Maelstede, gelegen op een steenworp van de aankomstlijn van Kuurne-Brussel-Kuurne, omgedoopt tot een exclusief pop-up restaurant met de naam Santo Asino. Nadat in november vorig jaar bekend raakte dat zowel de ploegenvoorstelling als het startschot van Kuurne-Brussel-Kuurne vanaf 2024 naar het centrum van Kortrijk verhuizen, betekent dit eveneens dat na twintig jaar het VIP-gebeuren van deze wedstrijd niet meer zal plaatsvinden op domein Maelstede.

De teleurstelling onder fans en betrokkenen was groot toen begin november bekend werd dat de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne vanaf 2024 in Kortrijk zou van start gaan. Een actiegroep werd snel opgericht op Facebook om te proberen de ploegenvoorstelling en de start van Kuurns mooiste in Kuurne zelf te houden. Ondanks het felle protest op de Facebookpagina van de actiegroep, bleek het te laat om het besluit van de organisatie terug te draaien.

Santo Asino

De afgelopen maanden circuleerden reeds talloze ideeën op de actiegroep om alsnog op de dag van de wedstrijd een waar volksfeest te laten losbarsten in de ruime omgeving van de Sint-Pieterskerk. De grootste verrassing kwam deze week echter van het Huis Van Wonterghem, dat feestzaal Maelstede voor één dag transformeert tot een restaurant tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. “Domein Maelstede was twintig jaar lang de plek voor de ontvangst van de vips van de wedstrijd”, opent Gregory Van Wonterghem het gesprek. “Ook wij waren verrast door het nieuws in november. Toen kregen we plotseling de vraag van het gemeentebestuur of we een familiedag wilden organiseren nu onze feestzaal op die dag leeg zou blijven. We noemden deze dag Santo Asino, wat ‘Heilige Ezel’ betekent, een term bedacht door het gemeentebestuur. Bovendien is Asino ook een oud fietsmerk.”

Op deze bijzondere dag biedt pop-up restaurant Gustaaf dezelfde formule aan als tijdens de coronapandemie. Iedereen kan een tafeltje reserveren en er à la carte de lunch nemen. Na de maaltijd kunnen gasten vervolgens rustig naar de aankomst van de wedstrijd gaan kijken en daar in de aanwezige horecagelegenheden nog iets drinken. Op deze manier kan iedereen een VIP-ervaring beleven door de aangeboden lunchformule.