Feestzaal Le Plat Pays plant wijngaard aan in Kruiseke

Feestzaal Le Plat Pays is gestart met het aanplanten van een wijngaard in Kruiseke (Wervik). De eetbare belevingstuin krijgt een upgrade naar een Pluktuin.

Domein Le Plat Pays is gelegen in het landelijke Zandvoorde. “De naam verwijst naar een liedje van Jacques Brel. Zijn ouders zijn hier immers geboren”, stelt Edward Vandorpe (28), landbouwer en chef. “Ons team bestaat momenteel uit negen mensen maar door de groei van onze landbouwactiviteiten zal dit uitgebreid worden.”

Klassieke druivenrassen

Onlangs werd in Kruiseke een wijngaard van 3,6 ha aangeplant, goed voor 15.846 planten. Het gaat om de klassieke druivenrassen chardonnay, pinot blanc, pinot noir, pinot gris, pinot meunier. “Toen ik in de zaak van mijn ouders stapte, was mijn visie snel duidelijk. Hoe kunnen we onze Belgische kwaliteit meer op de kaart zetten en hoe kunnen we dit integreren in onze dagelijkse productie. Met andere woorden: hoe kan ik mijn liefde voor landbouw combineren met het domein”, verduidelijkt Edward Vandorpe.

“De eerste stap was het opstarten van Santfort beef. Door de samenwerking met een lokale landbouwer kunnen we kwaliteit van eigen bodem garanderen. Daarnaast kweken we ook met hetMaine Anjou-rund.”

Geduld en passie

De wijngaarden pluktuin zijn een volgende stap in dit project. “Het zijn ook zeer grote stappen omdat we hier alles zelf in handen nemen. We zijn immers verantwoordelijk voor de wijngaard tot de fles. Het is de bedoeling om alles zelf te produceren en verwerken. De gemaakte wijn kunnen we daarna serveren in onze degustatieruimte samen met samengestelde gerechten vanuit de tuin. Aanplanten is niet het probleem maar veel mensen staan niet stil hoeveel werk en zorg een wijngaard nodig heeft. Het vraagt kennis, geduld en passie om een kwalitatieve wijn te maken.”

“Onze Pluktuin is oorspronkelijk gestart om onze keuken te bevoorraden van verse producten zonder chemische behandeling”, gaat Edward verder. “Bij de uitbreiding willen we de inwoners van Zandvoorde en omstreken toegang geven tot de producten. Ze zullen beschikbaar zijn maar ook online te bestellen zijn. Later bestaat de mogelijkheid om ook horeca of vakantiewoningen te bevoorraden, maar we werken graag stap per stap. We starten op 1 juni met de verkoop van onze aardbeien.”

De uiteindelijke bedoeling is volgens Edward om alles wat ze bereiden zelf te kweken of van bij de lokale boer te halen. “We willen aantonen dat het mogelijk is om het anders te doen als we aan de bron aankopen. Op deze manier geven we landbouwers de mogelijkheid om minder afhankelijk te zijn van de wereldmarkten.” (NVZ)