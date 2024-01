Feestzaal De Wante in Ingelmunster wordt afgebroken: “Maar het komt terug als klein café met feestzaaltje”

Het doek is gevallen over café-feestzaal De Wante in de Gentstraat 238 in Ingelmunster. Deze zaak is nog altijd eigendom van Linda Impens. “Het gebouw is aan vernieuwing toe”, zegt ze.

De Wante blijft nu blijkbaar gesloten. We contacteerden Chris Reilhof, die sinds maart 2019 deze zaak openhield. “Ik kreeg een brief waarin stond dat De Wante wordt gesloopt. Die brief kwam er nadat ik was gestopt met de maandelijkse betaling op aanraden van mijn advocaat door de talrijke gebreken die De Wante vertoont. De eigenares deed niets”, schrijft Reilhof daarna in een mail, waarin hij talrijke gebreken vermeldde. “Zelfs de verwarmingstank sloot de eigenares af, waarna we telkens bidons van 25 liter moesten halen. Ik kreeg ook nooit een contract, ook mijn voorganger niet. Doet ze aan huisjesmelkerij? Ik ben het moe om zo voort te werken. We deden zo veel in De Wante. Vanaf nu werk ik voort met mensen die het wel goed met mij menen…”

We namen ook contact op met zaakvoerster Linda Impens. Vroeger was De Wante eigendom van haar ouders Jérome en Ivonne Impens. Na hun overlijden hield Linda deze zaak open, later José en Nadine Bourgeois-Decruw en vanaf maart 2019 Chris Reilhof. Blijkbaar is er al enige tijd onenigheid tussen de eigenares en Chris.

Dak vernieuwen

“De besproken overeenkomst ging over maximum vier jaar en daarna zouden er bouwwerken volgen. We deden al aanpassingen aan het dak dat lekte”, zegt Ivan Declercq, de partner van Linda Impens, uit Meulebeke. “Dit dak werd afgewerkt met een EPDM-folie. Was er vroeger een dak kapot dat bestond uit roofing, dan haalde je een rol asfalt en kon je dat in orde brengen. Met EPDM lukt dit niet. Wanneer je dat wil vernieuwen, dan moet je het volledige dak vernieuwen. Dat is een serieuze kostprijs, terwijl dit gebouw misschien al 150 jaar oud is. We gaan het dus afbreken en een bouwaanvraag indienen voor een klein café met feestzaaltje. Wees gerust, we laten de naam De Wante niet verdwijnen.”