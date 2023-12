Feesten en events op derde verdieping HippoLoggia: “Met zicht op hippodroom”

Het stadsbestuur wees de uitbatingsconcessie voor de derde verdieping van HippoLoggia toe aan BV Compleet, het bedrijf van Veerle De Maere en Hein Defrenne, onder meer bekend als zaakvoerder van Sportkafee Jeugdcentrum. Vanaf 1 januari kan je privéfeesten en bedrijfsevents organiseren met zicht op de Gaverbeekhippodroom.

Na aankoop van de gebouwen en parking van HippoLoggia werd het stadsbestuur eind vorig jaar eigenaar van de volledige hippodroomsite. “HippoLoggia is een van de meest toonaangevende eventlocaties in Zuid-West-Vlaanderen”, vertelt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V). “Het gebouw beschikt over verschillende zalen met een capaciteit tussen de 100 en 2.000 personen, telkens met een uniek zicht op de renbaan.”

Geen fuiven

Op de tweede verdieping van HippoLoggia is het bezoekerscentrum HIPPO. WAR gevestigd. Op de vierde etage zit chef David Selen met L’Improviste. Voor de derde verdieping schreef de stad een uitbatingsconcessie uit. Die werd recent toegewezen aan BV Compleet.

“De overeenkomst meldt dat er twaalf jaar lang bedrijfs- en economische activiteiten, privéfeesten en andere events kunnen georganiseerd worden, op uitzondering van fuiven. De Koninklijke Waregemse Koersvereniging krijgt wel drie weken lang het gebruiksrecht voor Waregem Koerse. Daarnaast kan de stad er ook jaarlijks drie eigen evenementen organiseren”, besluit schepen Soens.

Na Sportkafee Jeugdcentrum en het toekomstige Cultuurcafé van cc De Schakel profileert BV Compleet zich op nog een nieuwe locatie. Zaakvoerders Hein Defrenne en Veerle De Maere willen met deze nieuwe uitdaging de beleving op en rond de hippodroom een boost geven.

Modulair

“De feestzaal kan je voor 50 tot 250 personen huren en zal via een uniek concept modulair aangeboden worden”, reageert Defrenne.

“De eventroom tot 800 personen is er onder meer voor activiteiten van verenigingen en bedrijven. Elke babyborrel, verjaardagsfeest, bedrijfsevent of rouwmaaltijd kan hier in een uniek en betaalbaar concept plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2024 opent onze derde verdieping.”

Officiële opening

Defrenne en De Maere plannen nog een officiële opening om de locatie te ontdekken.

Info: 0479 55 91 62 – www.hippologgiawaregem.be.