Feest voor 60 jaar Frituur Carlos: zelfs Anaïs Alfvoet, oermoeder van frituur, tekent present

Frituur Carlos op de Platse in Sint-Andries bij Brugge, zeker bij voetballiefhebbers immens populair, wordt zestig jaar. Op zondagnamiddag 10 september wordt de verjaardag duchtig gevierd met gratis frietjes en snacks, drank en live muziek. Ook de 78-jarige oermoeder van de frituur, Anaïs Alfvoet, tekent present.

Wie kent frituur Carlos in Sint-Andries niet? Al zestig jaar kun je op De Platse, eerst aan een ouderwetse kar en later in een vaste constructie, terecht voor een frietje met een sausje en stukje vlees naar wens. In de nabijheid van het Jan Breydelstadion, voorheen Olympia, is de frituur zeker ook bij voetbalsupporters erg populair.

Carlos Verriest

De frituur werd in 1963 opgericht door Carlos Verriest, samen met zijn echtgenote Anaïs Alfvoet. In 1989 is hun schoonzoon Pascal Delodder mee in de zaak gekomen, om die in 1993 volledig van hen over te nemen. Stichter Carlos, die tien jaar ouder was dan zijn echtgenote, is intussen al een tijdje terug gestorven op 76-jarige leeftijd.

“Ik blijf het gewoon graag doen en het is leuk om tussen het volk te zijn”

“In 2004 is Pascal Vanbrabant dan bij ons mee in de zaak gekomen als vennoot en in 2013 hebben we een nieuwe vaste constructie laten plaatsen. Tijdens de bouw ervan werkten we dan opnieuw, zoals in de oude tijd, vanuit een mobiel frietkot op De Platse”, vertelt Pascal Delodder.

“In 2020 is mijn voornaamgenoot Pascal Vanbrabant uit de zaak gestapt. In 2020 nam Steven Derynck, die nu nog de frituur uitbaat samen me zijn partner Debby Deraedt, zijn aandelen over. Ikzelf ben nog voor een stukje vennoot in de frituur en kom op maandag en woensdag nog werken. Ik blijf het gewoon graag doen en het is leuk om tussen het volk te zijn.”

Gratis frietjes

Uitbater Steven hield eraan om de geschiedenis van deze frituur in ere te houden en besloot een feestje te geven waarbij ook Anaïs Alfvoet als oermoeder van de frituur aanwezig is.

Op zondag 10 september kunnen de klanten genieten van gratis frietjes en andere snacks, van drankjes en van een streepje livemuziek. Het belooft dus een mooi feestje te worden zondagnamiddag in en rond frituur Carlos op De Platse.